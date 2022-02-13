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Премьер Израиля призвал граждан вернуться из Украины
Премьер Израиля призвал граждан вернуться из Украины - РИА Новости, 13.02.2022
Премьер Израиля призвал граждан вернуться из Украины
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил надежду, что напряжённость между Россией и Украиной прекратится без эскалации, при этом призвал израильтян на... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T15:24
2022-02-13T15:24
в мире
сергей лавров
россия
киев
сша
нато
ситуация в днр и лнр
украина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил надежду, что напряжённость между Россией и Украиной прекратится без эскалации, при этом призвал израильтян на Украине вернуться домой."Мы не знаем, как будут развиваться события между Россией и Украиной. Как и весь остальной мир, мы надеемся, что напряженность прекратится без эскалации; однако наша главная обязанность — заботиться о наших израильских гражданах",— сказал Беннет, открывая заседание кабинета министров.Он также призвал израильтян на Украине возвращаться домой."Не идите на ненужный риск. Не ждите ситуации, когда вам очень захочется вернуться, но вы не сможете этого сделать. Будьте ответственны за свою жизнь и как можно быстрее покиньте Украину и вернитесь домой", - сказал премьер-министр.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины . По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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россия
киев
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украина
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в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр, украина, израиль, нафтали беннет
15:24 13.02.2022
 
Премьер Израиля призвал граждан вернуться из Украины

Премьер Израиля Беннет призвал граждан как можно скорее покинуть Украину

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил надежду, что напряжённость между Россией и Украиной прекратится без эскалации, при этом призвал израильтян на Украине вернуться домой.
"Мы не знаем, как будут развиваться события между Россией и Украиной. Как и весь остальной мир, мы надеемся, что напряженность прекратится без эскалации; однако наша главная обязанность — заботиться о наших израильских гражданах",— сказал Беннет, открывая заседание кабинета министров.
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Он также призвал израильтян на Украине возвращаться домой.
"Не идите на ненужный риск. Не ждите ситуации, когда вам очень захочется вернуться, но вы не сможете этого сделать. Будьте ответственны за свою жизнь и как можно быстрее покиньте Украину и вернитесь домой", - сказал премьер-министр.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины . По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреСергей ЛавровРоссияКиевСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаИзраильНафтали Беннет
 
 
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