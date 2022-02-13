https://ria.ru/20220213/ukraina-1772574572.html

Уоллес отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за Украины

Уоллес отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за Украины - РИА Новости, 13.02.2022

Уоллес отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за Украины

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T14:56

2022-02-13T14:56

2022-02-13T14:56

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ЛОНДОН, 12 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за ситуации вокруг Украины.Уоллес в пятницу провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Москве. Британский министр назвал диалог откровенным и конструктивным и выразил надежду на продолжение контактов с российским коллегой. Одной из основных тем на переговорах стала ситуация на границе с Украиной."Вернувшись из Москвы рано утром в субботу, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьей, поскольку мы обеспокоены ухудшением ситуации на Украине", - написал Уоллес в Twitter.Ранее МИД Великобритании рекомендовал своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, а также принял решение о дальнейшем вывозе сотрудников посольства из Киева. Там отметили, что посольство остается открытым, но не сможет оказывать личную консульскую помощь.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220213/bombardirovschiki-1772559954.html

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