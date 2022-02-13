Уоллес отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за Украины
Глава Минобороны Британии Уоллес отменил отдых за рубежом из-за ситуации вокруг Украины
Министр обороны Великобритании
ЛОНДОН, 12 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за ситуации вокруг Украины.
having returned from Moscow early on Saturday morning and because we are concerned about the worsening situation in Ukraine i have cancelled a planned long weekend abroad with my family and will be returning.— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) February 13, 2022
"Вернувшись из Москвы рано утром в субботу, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьей, поскольку мы обеспокоены ухудшением ситуации на Украине", - написал Уоллес в Twitter.
Ранее МИД Великобритании рекомендовал своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, а также принял решение о дальнейшем вывозе сотрудников посольства из Киева. Там отметили, что посольство остается открытым, но не сможет оказывать личную консульскую помощь.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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