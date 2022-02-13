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Уоллес отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за Украины
Уоллес отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за Украины - РИА Новости, 13.02.2022
Уоллес отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за Украины
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:56
2022-02-13T14:56
в мире
сергей лавров
россия
киев
сша
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twitter
ситуация в днр и лнр
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ЛОНДОН, 12 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за ситуации вокруг Украины.Уоллес в пятницу провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Москве. Британский министр назвал диалог откровенным и конструктивным и выразил надежду на продолжение контактов с российским коллегой. Одной из основных тем на переговорах стала ситуация на границе с Украиной."Вернувшись из Москвы рано утром в субботу, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьей, поскольку мы обеспокоены ухудшением ситуации на Украине", - написал Уоллес в Twitter.Ранее МИД Великобритании рекомендовал своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, а также принял решение о дальнейшем вывозе сотрудников посольства из Киева. Там отметили, что посольство остается открытым, но не сможет оказывать личную консульскую помощь.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, twitter, ситуация в днр и лнр
14:56 13.02.2022
 
Уоллес отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за Украины

Глава Минобороны Британии Уоллес отменил отдых за рубежом из-за ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Великобритании
Министр обороны Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны Великобритании
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ЛОНДОН, 12 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отменил отдых за рубежом на фоне обеспокоенности из-за ситуации вокруг Украины.
Уоллес в пятницу провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Москве. Британский министр назвал диалог откровенным и конструктивным и выразил надежду на продолжение контактов с российским коллегой. Одной из основных тем на переговорах стала ситуация на границе с Украиной.
"Вернувшись из Москвы рано утром в субботу, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьей, поскольку мы обеспокоены ухудшением ситуации на Украине", - написал Уоллес в Twitter.
Ранее МИД Великобритании рекомендовал своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, а также принял решение о дальнейшем вывозе сотрудников посольства из Киева. Там отметили, что посольство остается открытым, но не сможет оказывать личную консульскую помощь.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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