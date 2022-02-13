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В Киеве заявили, что небо над Украиной остается открытым
В Киеве заявили, что небо над Украиной остается открытым - РИА Новости, 13.02.2022
В Киеве заявили, что небо над Украиной остается открытым
Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, сообщила в воскресенье днем... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:30
2022-02-13T14:46
в мире
украина
киев
мининфраструктуры украины
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, сообщила в воскресенье днем пресс-служба министерства инфраструктуры страны по итогам совещания с участием руководства офиса президента."Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", - говорится в сообщении в Facebook мининфраструктуры.Отмечается, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений."У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства", - добавили в министерстве.Позже в министерстве уточнили, что на данный момент 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты на Украину из 34 стран мира."Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, офис президента и наши международные партнеры разрабатывают общие решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы" – приводит министерство слова министра инфраструктуры страны Александра Кубракова.Ранее лизингодатель из Ирландии запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, борт, выполнявший рейс из португальской Мадейры в Киев, приземлился в аэропорту Кишинева.Перед этим украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. В то же время глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский в комментарии этому же изданию заявил, что ему ничего неизвестно о том, что международные страховщики готовят такое решение по Украине. По его словам, если данное решение действительно будет принято, то над Украиной перестанут летать самолеты.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772564426.html
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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в мире, украина, киев, мининфраструктуры украины
14:30 13.02.2022 (обновлено: 14:46 13.02.2022)
 
В Киеве заявили, что небо над Украиной остается открытым

Мининфраструктуры Украины: решение о закрытии авиапространства не принималось

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМолодые люди на набережной в Киеве
Молодые люди на набережной в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Молодые люди на набережной в Киеве. Архивное фото
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, сообщила в воскресенье днем пресс-служба министерства инфраструктуры страны по итогам совещания с участием руководства офиса президента.
"Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", - говорится в сообщении в Facebook мининфраструктуры.
Отмечается, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.
"У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства", - добавили в министерстве.
Позже в министерстве уточнили, что на данный момент 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты на Украину из 34 стран мира.
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В офисе Зеленского не увидели смысла в закрытии воздушного пространства
"Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, офис президента и наши международные партнеры разрабатывают общие решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы" – приводит министерство слова министра инфраструктуры страны Александра Кубракова.
Ранее лизингодатель из Ирландии запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, борт, выполнявший рейс из португальской Мадейры в Киев, приземлился в аэропорту Кишинева.
Перед этим украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. В то же время глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский в комментарии этому же изданию заявил, что ему ничего неизвестно о том, что международные страховщики готовят такое решение по Украине. По его словам, если данное решение действительно будет принято, то над Украиной перестанут летать самолеты.
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