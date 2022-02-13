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В офисе Зеленского не увидели смысла в закрытии воздушного пространства
В офисе Зеленского не увидели смысла в закрытии воздушного пространства - РИА Новости, 13.02.2022
В офисе Зеленского не увидели смысла в закрытии воздушного пространства
Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать свое воздушное пространство, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T13:34
2022-02-13T13:44
украина
в мире
петр порошенко
алексей гончаренко
верховная рада украины
страна.ua
европейская солидарность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать свое воздушное пространство, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, воздушное движение над Украиной приостановят уже с понедельника."Самое важное, что Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство. Этот нонсенс. Я считаю, что в каком-то смысле это напоминает частичную блокаду", - заявил Подоляк агентству Рейтер.Ранее украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. В то же время глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский в комментарии этому же изданию заявил, что ему ничего неизвестно о том, что международные страховщики готовят такое решение по Украине. По его словам, если данное решение действительно будет принято, то над Украиной перестанут летать самолеты.
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украина, в мире, петр порошенко, алексей гончаренко, верховная рада украины, страна.ua, европейская солидарность
13:34 13.02.2022 (обновлено: 13:44 13.02.2022)
 
В офисе Зеленского не увидели смысла в закрытии воздушного пространства

Советник президента Украины Подоляк не увидел смысла в закрытии воздушного пространства

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать свое воздушное пространство, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, воздушное движение над Украиной приостановят уже с понедельника.
"Самое важное, что Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство. Этот нонсенс. Я считаю, что в каком-то смысле это напоминает частичную блокаду", - заявил Подоляк агентству Рейтер.
Ранее украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. В то же время глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский в комментарии этому же изданию заявил, что ему ничего неизвестно о том, что международные страховщики готовят такое решение по Украине. По его словам, если данное решение действительно будет принято, то над Украиной перестанут летать самолеты.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 02:33
Запад закрывает воздушное пространство Украины, сообщает СМИ
 
УкраинаВ миреПетр ПорошенкоАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныСтрана.uaЕвропейская солидарность
 
 
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