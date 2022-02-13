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https://ria.ru/20220213/ukraina-1772562456.html
Зеленский поговорил по телефону с Трюдо
Зеленский поговорил по телефону с Трюдо - РИА Новости, 13.02.2022
Зеленский поговорил по телефону с Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T13:13
2022-02-13T13:13
в мире
украина
канада
джастин трюдо
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
донбасс
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ и предоставление Киеву финансовой помощи, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства."Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью вокруг Украины, а также сообщил о шагах, предпринимаемых с целью деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов. Стороны обсудили вопросы активизации помощи нашему государству на фоне текущих вызовов безопасности… Президент также высоко оценил решение канадской стороны о выделении значительной дополнительной финансовой помощи Украине", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что в ходе разговора Зеленский поблагодарил Трюдо за оказываемую помощь и пригласил его вместе с супругой Софией посетить Украину."Высоко ценю поддержку Украины со стороны Канады. Уже предоставленная финансовая поддержка нашему государству в размере 120 миллионов долларов и продолжение тренировочной миссии UNIFIER для нас действительно важны", – приводит слова Зеленского сайт его офиса.
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в мире, украина, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, донбасс
13:13 13.02.2022
 
Зеленский поговорил по телефону с Трюдо

Зеленский и Трюдо обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и предоставление помощи

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора . Архивное фото
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ и предоставление Киеву финансовой помощи, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью вокруг Украины, а также сообщил о шагах, предпринимаемых с целью деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов. Стороны обсудили вопросы активизации помощи нашему государству на фоне текущих вызовов безопасности… Президент также высоко оценил решение канадской стороны о выделении значительной дополнительной финансовой помощи Украине", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что в ходе разговора Зеленский поблагодарил Трюдо за оказываемую помощь и пригласил его вместе с супругой Софией посетить Украину.
"Высоко ценю поддержку Украины со стороны Канады. Уже предоставленная финансовая поддержка нашему государству в размере 120 миллионов долларов и продолжение тренировочной миссии UNIFIER для нас действительно важны", – приводит слова Зеленского сайт его офиса.
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В миреУкраинаКанадаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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