Зеленский поговорил по телефону с Трюдо
Зеленский и Трюдо обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и предоставление помощи
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора . Архивное фото
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ и предоставление Киеву финансовой помощи, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью вокруг Украины, а также сообщил о шагах, предпринимаемых с целью деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов. Стороны обсудили вопросы активизации помощи нашему государству на фоне текущих вызовов безопасности… Президент также высоко оценил решение канадской стороны о выделении значительной дополнительной финансовой помощи Украине", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что в ходе разговора Зеленский поблагодарил Трюдо за оказываемую помощь и пригласил его вместе с супругой Софией посетить Украину.
"Высоко ценю поддержку Украины со стороны Канады. Уже предоставленная финансовая поддержка нашему государству в размере 120 миллионов долларов и продолжение тренировочной миссии UNIFIER для нас действительно важны", – приводит слова Зеленского сайт его офиса.