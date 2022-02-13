https://ria.ru/20220213/ukraina-1772562456.html

Зеленский поговорил по телефону с Трюдо

Зеленский поговорил по телефону с Трюдо - РИА Новости, 13.02.2022

Зеленский поговорил по телефону с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T13:13

2022-02-13T13:13

2022-02-13T13:13

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владимир зеленский

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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ и предоставление Киеву финансовой помощи, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства."Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью вокруг Украины, а также сообщил о шагах, предпринимаемых с целью деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов. Стороны обсудили вопросы активизации помощи нашему государству на фоне текущих вызовов безопасности… Президент также высоко оценил решение канадской стороны о выделении значительной дополнительной финансовой помощи Украине", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что в ходе разговора Зеленский поблагодарил Трюдо за оказываемую помощь и пригласил его вместе с супругой Софией посетить Украину."Высоко ценю поддержку Украины со стороны Канады. Уже предоставленная финансовая поддержка нашему государству в размере 120 миллионов долларов и продолжение тренировочной миссии UNIFIER для нас действительно важны", – приводит слова Зеленского сайт его офиса.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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в мире, украина, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, донбасс