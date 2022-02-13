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Европа решилась на воздушную блокаду Украины
Запад закрывает воздушное пространство Украины, сообщает СМИ - РИА Новости, 13.02.2022
Европа решилась на воздушную блокаду Украины
С 14 февраля воздушное пространство Украины окажется фактически закрытым из-за действий западных страховых компаний, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T02:33
2022-02-13T09:49
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россия
великобритания
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. С 14 февраля воздушное пространство Украины окажется фактически закрытым из-за действий западных страховых компаний, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники.Как пояснил изданию один из собеседников, крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, разослали всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение о том, что страховое покрытие для всех воздушных судов на Украине перестанет действовать через 48 часов. Владельцы частных самолетов подтвердили, что получили такое уведомление. Оно означает, что в течение 48 часов все самолеты должны будут покинуть Украину.По словам другого собеседника портала, первые проблемы начались еще в конце прошлого года, когда европейская компания, предоставившая самолеты в лизинг украинскому перевозчику, потребовала вывести два борта с территории страны.Он добавил, что многочисленные публикации о предстоящем "российском нападении" ускорили решение о прекращении страхового покрытия для полетов над Украиной.Кроме того, еще один источник портала, связанный с европейским авиарынком, подчеркнул, что в ближайшее время из страны могут вывезти большинство самолетов, так как все они находятся в лизинге.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, только за вчерашний день агентство Bloomberg выпустило материал, в котором датой "нападения" называется 15 февраля, а газета Politico написала со ссылкой на президента США Джо Байдена, что это состоится 16 февраля.На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220212/aviakompaniya-1772498496.html
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в мире, украина, россия, великобритания, страна.ua
02:33 13.02.2022 (обновлено: 09:49 13.02.2022)
 
Запад закрывает воздушное пространство Украины, сообщает СМИ

"Страна.ua": с 14 февраля страховщики закроют воздушное пространство Украины для самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. С 14 февраля воздушное пространство Украины окажется фактически закрытым из-за действий западных страховых компаний, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Как пояснил изданию один из собеседников, крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, разослали всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение о том, что страховое покрытие для всех воздушных судов на Украине перестанет действовать через 48 часов.

"Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника", — сказал источник.

Владельцы частных самолетов подтвердили, что получили такое уведомление. Оно означает, что в течение 48 часов все самолеты должны будут покинуть Украину.
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По словам другого собеседника портала, первые проблемы начались еще в конце прошлого года, когда европейская компания, предоставившая самолеты в лизинг украинскому перевозчику, потребовала вывести два борта с территории страны.

"Тогда еще не до конца было понятно, с чем это связано. Пошли слухи, что, мол, речь идет о проблемах конкретного перевозчика, у него туго с деньгами и не факт, что может заплатить, поэтому страховщики посоветовали владельцу бортов вывезти их в Европу. Но с января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям. Международные страховщики все настойчивее стали требовать, чтобы самолеты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживались, не оставались на стоянку в Киеве. Решение о непокрытии рисков по полетам над Украиной зрело уже давно", — рассказал источник издания.

Он добавил, что многочисленные публикации о предстоящем "российском нападении" ускорили решение о прекращении страхового покрытия для полетов над Украиной.
Кроме того, еще один источник портала, связанный с европейским авиарынком, подчеркнул, что в ближайшее время из страны могут вывезти большинство самолетов, так как все они находятся в лизинге.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, только за вчерашний день агентство Bloomberg выпустило материал, в котором датой "нападения" называется 15 февраля, а газета Politico написала со ссылкой на президента США Джо Байдена, что это состоится 16 февраля.
На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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