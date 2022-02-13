https://ria.ru/20220213/ukraina-1772525223.html

Европа решилась на воздушную блокаду Украины

Запад закрывает воздушное пространство Украины, сообщает СМИ - РИА Новости, 13.02.2022

Европа решилась на воздушную блокаду Украины

С 14 февраля воздушное пространство Украины окажется фактически закрытым из-за действий западных страховых компаний, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T02:33

2022-02-13T02:33

2022-02-13T09:49

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. С 14 февраля воздушное пространство Украины окажется фактически закрытым из-за действий западных страховых компаний, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники.Как пояснил изданию один из собеседников, крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, разослали всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение о том, что страховое покрытие для всех воздушных судов на Украине перестанет действовать через 48 часов. Владельцы частных самолетов подтвердили, что получили такое уведомление. Оно означает, что в течение 48 часов все самолеты должны будут покинуть Украину.По словам другого собеседника портала, первые проблемы начались еще в конце прошлого года, когда европейская компания, предоставившая самолеты в лизинг украинскому перевозчику, потребовала вывести два борта с территории страны.Он добавил, что многочисленные публикации о предстоящем "российском нападении" ускорили решение о прекращении страхового покрытия для полетов над Украиной.Кроме того, еще один источник портала, связанный с европейским авиарынком, подчеркнул, что в ближайшее время из страны могут вывезти большинство самолетов, так как все они находятся в лизинге.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, только за вчерашний день агентство Bloomberg выпустило материал, в котором датой "нападения" называется 15 февраля, а газета Politico написала со ссылкой на президента США Джо Байдена, что это состоится 16 февраля.На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220212/aviakompaniya-1772498496.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220212/oproverzhenie-1772512690.html

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