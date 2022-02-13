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Украинские военные провели учения в Донецкой области
Украинские военные провели учения в Донецкой области - РИА Новости, 13.02.2022
Украинские военные провели учения в Донецкой области
Украинские военные провели учения со стрельбами из вооружения БМП-2 в Донецкой области, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T21:53
2022-02-13T21:53
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
бмп-2
донецкая область
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Украинские военные провели учения со стрельбами из вооружения БМП-2 в Донецкой области, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе."В Донецкой области военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил выполнили учебно-боевые стрельбы по вооружению БМП-2. На этой неделе основные боевые подразделения части в рамках плановых занятий по огневой подготовке отработали нормативы по штатному вооружению бронетехники, в частности, стрельбу с места по недвижимым целям и стрельбу с хода. Задачей было уничтожить вражеские БМП, пушки, группу пехоты и пулеметное обслуживание… Важным элементом тренировок стало то, что при выполнении огневого задания наводчики-операторы менялись местами с командирами БМП-2", - говорится в сообщении в Facebook штаба.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220213/ukrainka-1772608183.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс, бмп-2, донецкая область
21:53 13.02.2022
 
Украинские военные провели учения в Донецкой области

Штаб Операции объединенных сил: украинские военные провели учения в Донецкой области

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Украинские военные провели учения со стрельбами из вооружения БМП-2 в Донецкой области, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе.
Донецкой области военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил выполнили учебно-боевые стрельбы по вооружению БМП-2. На этой неделе основные боевые подразделения части в рамках плановых занятий по огневой подготовке отработали нормативы по штатному вооружению бронетехники, в частности, стрельбу с места по недвижимым целям и стрельбу с хода. Задачей было уничтожить вражеские БМП, пушки, группу пехоты и пулеметное обслуживание… Важным элементом тренировок стало то, что при выполнении огневого задания наводчики-операторы менялись местами с командирами БМП-2", - говорится в сообщении в Facebook штаба.
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 21:02
"Провоцируете войну". Журналиста NBC пристыдили за фото с пожилой украинкой
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбассБМП-2Донецкая область
 
 
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