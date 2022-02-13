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Украинские военные провели учения в Донецкой области

Украинские военные провели учения в Донецкой области - РИА Новости, 13.02.2022

Украинские военные провели учения в Донецкой области

Украинские военные провели учения со стрельбами из вооружения БМП-2 в Донецкой области, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T21:53

2022-02-13T21:53

2022-02-13T21:53

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донецкая область

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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Украинские военные провели учения со стрельбами из вооружения БМП-2 в Донецкой области, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе."В Донецкой области военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил выполнили учебно-боевые стрельбы по вооружению БМП-2. На этой неделе основные боевые подразделения части в рамках плановых занятий по огневой подготовке отработали нормативы по штатному вооружению бронетехники, в частности, стрельбу с места по недвижимым целям и стрельбу с хода. Задачей было уничтожить вражеские БМП, пушки, группу пехоты и пулеметное обслуживание… Важным элементом тренировок стало то, что при выполнении огневого задания наводчики-операторы менялись местами с командирами БМП-2", - говорится в сообщении в Facebook штаба.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220213/ukrainka-1772608183.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс, бмп-2, донецкая область