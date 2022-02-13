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В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в заказных убийствах
В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в заказных убийствах - РИА Новости, 13.02.2022
В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в заказных убийствах
Двое мужчин, подозреваемые в четырех заказных убийствах более 20 лет назад, задержаны в Петербурге и Новгородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T10:52
2022-02-13T15:00
происшествия
криминал
новгородская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Двое мужчин, подозреваемые в четырех заказных убийствах более 20 лет назад, задержаны в Петербурге и Новгородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Уголовный розыск задержал двоих членов "боевого крыла" криминальной группировки из 90-х. По данным сыщиков, на счету задержанных четыре заказных убийства, совершенных более 20 лет назад", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в Санкт-Петербурге "сыщики задержали 56-летнего Алексея С. , а в городе Боровичи Новгородской области — 53-летнего Андрея Ч". "В 90-х оба входили в ликвидационную команду одной из крупнейших криминальных групп Санкт-Петербурга", — отмечается в сообщении.Как сообщили в ведомстве, подозреваемые могут иметь отношение к убийству снайперским выстрелом из карабина 14 октября 1997 года во дворе дома 10/12 по Московскому проспекту Максима Смирнягина. Также они подозреваются в убийстве из пистолета лидера одной из криминальных группировок Сергея Афанасьева в том же году. В 1999-м они могли совершить убийство 23-летней Инны Параевой на Украине, которую зарезали в машине, а в 2001-м — застреленного из карабина бизнесмена Олега Тарана в Петербурге."Спустя более 20 лет после тех событий Андрей Ч. трудится рабочим на местном комбинате стройматериалов в городе Боровичи, а Алексей С. нигде официально не работает и живет на накопленные сбережения", — отмечается в сообщении.Добавляется, что один из соучастников этих убийств скончался, еще один находится в розыске с 2000 года. "Также установлены предполагаемые заказчики всех этих преступлений", — говорится в сообщении.
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происшествия, криминал, новгородская область, санкт-петербург
10:52 13.02.2022 (обновлено: 15:00 13.02.2022)
 
В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в заказных убийствах

В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в четырех заказных убийствах

© ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиОдин из подозреваемых в заказных убийствах, совершенных более 20 лет назад. Кадр видео
Один из подозреваемых в заказных убийствах, совершенных более 20 лет назад. Кадр видео
© ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Один из подозреваемых в заказных убийствах, совершенных более 20 лет назад. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Двое мужчин, подозреваемые в четырех заказных убийствах более 20 лет назад, задержаны в Петербурге и Новгородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Уголовный розыск задержал двоих членов "боевого крыла" криминальной группировки из 90-х. По данным сыщиков, на счету задержанных четыре заказных убийства, совершенных более 20 лет назад", — говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября 2021, 12:57
В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
По данным пресс-службы, в Санкт-Петербурге "сыщики задержали 56-летнего Алексея С. , а в городе Боровичи Новгородской области — 53-летнего Андрея Ч". "В 90-х оба входили в ликвидационную команду одной из крупнейших криминальных групп Санкт-Петербурга", — отмечается в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, подозреваемые могут иметь отношение к убийству снайперским выстрелом из карабина 14 октября 1997 года во дворе дома 10/12 по Московскому проспекту Максима Смирнягина. Также они подозреваются в убийстве из пистолета лидера одной из криминальных группировок Сергея Афанасьева в том же году. В 1999-м они могли совершить убийство 23-летней Инны Параевой на Украине, которую зарезали в машине, а в 2001-м — застреленного из карабина бизнесмена Олега Тарана в Петербурге.
"Спустя более 20 лет после тех событий Андрей Ч. трудится рабочим на местном комбинате стройматериалов в городе Боровичи, а Алексей С. нигде официально не работает и живет на накопленные сбережения", — отмечается в сообщении.
Добавляется, что один из соучастников этих убийств скончался, еще один находится в розыске с 2000 года. "Также установлены предполагаемые заказчики всех этих преступлений", — говорится в сообщении.
 
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