https://ria.ru/20220213/ubiystvo-1772547929.html

В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в заказных убийствах

В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в заказных убийствах - РИА Новости, 13.02.2022

В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в заказных убийствах

Двое мужчин, подозреваемые в четырех заказных убийствах более 20 лет назад, задержаны в Петербурге и Новгородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T10:52

2022-02-13T10:52

2022-02-13T15:00

происшествия

криминал

новгородская область

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772564153_51:0:2382:1311_1920x0_80_0_0_0b848908ca669a45095d87f4b07d146a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Двое мужчин, подозреваемые в четырех заказных убийствах более 20 лет назад, задержаны в Петербурге и Новгородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Уголовный розыск задержал двоих членов "боевого крыла" криминальной группировки из 90-х. По данным сыщиков, на счету задержанных четыре заказных убийства, совершенных более 20 лет назад", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в Санкт-Петербурге "сыщики задержали 56-летнего Алексея С. , а в городе Боровичи Новгородской области — 53-летнего Андрея Ч". "В 90-х оба входили в ликвидационную команду одной из крупнейших криминальных групп Санкт-Петербурга", — отмечается в сообщении.Как сообщили в ведомстве, подозреваемые могут иметь отношение к убийству снайперским выстрелом из карабина 14 октября 1997 года во дворе дома 10/12 по Московскому проспекту Максима Смирнягина. Также они подозреваются в убийстве из пистолета лидера одной из криминальных группировок Сергея Афанасьева в том же году. В 1999-м они могли совершить убийство 23-летней Инны Параевой на Украине, которую зарезали в машине, а в 2001-м — застреленного из карабина бизнесмена Олега Тарана в Петербурге."Спустя более 20 лет после тех событий Андрей Ч. трудится рабочим на местном комбинате стройматериалов в городе Боровичи, а Алексей С. нигде официально не работает и живет на накопленные сбережения", — отмечается в сообщении.Добавляется, что один из соучастников этих убийств скончался, еще один находится в розыске с 2000 года. "Также установлены предполагаемые заказчики всех этих преступлений", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211007/ubiystvo-1753490496.html

новгородская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, криминал, новгородская область, санкт-петербург