10:52 13.02.2022 (обновлено: 15:00 13.02.2022)
В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в заказных убийствах
В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в четырех заказных убийствах
© ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиОдин из подозреваемых в заказных убийствах, совершенных более 20 лет назад. Кадр видео
Один из подозреваемых в заказных убийствах, совершенных более 20 лет назад. Кадр видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Двое мужчин, подозреваемые в четырех заказных убийствах более 20 лет назад, задержаны в Петербурге и Новгородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Уголовный розыск задержал двоих членов "боевого крыла" криминальной группировки из 90-х. По данным сыщиков, на счету задержанных четыре заказных убийства, совершенных более 20 лет назад", — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в Санкт-Петербурге "сыщики задержали 56-летнего Алексея С. , а в городе Боровичи Новгородской области — 53-летнего Андрея Ч". "В 90-х оба входили в ликвидационную команду одной из крупнейших криминальных групп Санкт-Петербурга", — отмечается в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, подозреваемые могут иметь отношение к убийству снайперским выстрелом из карабина 14 октября 1997 года во дворе дома 10/12 по Московскому проспекту Максима Смирнягина. Также они подозреваются в убийстве из пистолета лидера одной из криминальных группировок Сергея Афанасьева в том же году. В 1999-м они могли совершить убийство 23-летней Инны Параевой на Украине, которую зарезали в машине, а в 2001-м — застреленного из карабина бизнесмена Олега Тарана в Петербурге.
"Спустя более 20 лет после тех событий Андрей Ч. трудится рабочим на местном комбинате стройматериалов в городе Боровичи, а Алексей С. нигде официально не работает и живет на накопленные сбережения", — отмечается в сообщении.
Добавляется, что один из соучастников этих убийств скончался, еще один находится в розыске с 2000 года. "Также установлены предполагаемые заказчики всех этих преступлений", — говорится в сообщении.