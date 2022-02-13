https://ria.ru/20220213/tseny-1772537125.html

Эксперт объяснил рост цен на товары в России

Эксперт объяснил рост цен на товары в России - РИА Новости, 13.02.2022

Эксперт объяснил рост цен на товары в России

Вклад импортируемой инфляции в темпы роста цен в России может превышать половину от официального уровня за январь в 8,8%, в основном из-за мировых цен на... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T08:31

2022-02-13T08:31

2022-02-13T08:31

экономика

россия

европа

сша

федеральная служба государственной статистики (росстат)

михаил зельцер

инфляция

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вклад импортируемой инфляции в темпы роста цен в России может превышать половину от официального уровня за январь в 8,8%, в основном из-за мировых цен на энергию и сельхозпродукцию, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.Импортируемая инфляция - это инфляция, которая вызвана повышением цен на импортные товары и избыточным притоком в страну иностранной валюты. Во многом она формируется под влиянием резкого снижения национальной валюты по отношению к мировым, удорожание мировых цен на нефть и другое сырье.По данным Росстата, инфляция в России в 2021 году составила 8,4%, ускорившись по итогам января до 8,82%. При этом на 4 февраля она символически замедлилась до 8,8%."Несмотря на профицитный торговый баланс, влияние импорта на макропоказатели страны значительно. С учётом общемирового скачка цен на энергию и сельхозпродукцию доля импортируемой инфляции может превышать половину от официального уровня в 8,8%. Причина - более высокий уровень передела в западных товарах", - считает аналитик.По итогам года он ждет, что темпы роста цен в стране снизятся до 6%. "А поскольку монетарный цикл ужесточения в США и Европе только набирает обороты и эффект от мер у них будет позже, возросшие цены на ввозимые в страну товары по-прежнему будут иметь сильное влияние", - добавил Зельцер.Банк России в пятницу понизил прогноз по росту экспорта на 2022 год - ждет, что он вырастет на 4-6% вместо 5-7%, а также повысил ожидания по импорту, он должен увеличиться на 2,2-4,2% вместо 1,1-3,1%.

https://ria.ru/20220211/inflyatsiya-1772307447.html

https://ria.ru/20220205/tseny-1771210880.html

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экономика, россия, европа, сша, федеральная служба государственной статистики (росстат), михаил зельцер, инфляция