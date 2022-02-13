https://ria.ru/20220213/testy-1772522983.html

Врач рассказала о важности самотестирования на COVID-19

Врач рассказала о важности самотестирования на COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2022

Врач рассказала о важности самотестирования на COVID-19

В условиях высокой заболеваемости COVID-19 из-за "омикрона" следует не только чаще сдавать ПЦР-тесты, но и проводить самостоятельное тестирование, сказала в... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T02:15

2022-02-13T02:15

2022-02-13T02:16

распространение коронавируса

общество

россия

ирина ярцева

здоровье

пцр-тест

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В условиях высокой заболеваемости COVID-19 из-за "омикрона" следует не только чаще сдавать ПЦР-тесты, но и проводить самостоятельное тестирование, сказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.Омикрон-штамм чрезвычайно заразен, и даже бессимптомный носитель этого варианта коронавируса может стать источником инфекции для многих людей. А если человек обнаружил у себя признаки простудного заболевания, то ему обязательно нужно пройти тестирование на COVID-19, считает Ярцева. На случай, если не будет возможности сдать ПЦР-тест в лаборатории, нужно всегда иметь при себе экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, посоветовала она. Это особенно важно во время поездок, добавила врач.При этом необходимо правильно производить забор материала. Если при самотестировании человек недостаточно глубоко погрузит в нос палочку для взятия мазка, результат анализа будет неточным, пояснила иммунолог."Тестирование на COVID-19 — это достаточно неприятная процедура. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб (палочку для взятия мазка, — Прим. ред.). Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет", — отметила Ярцева.В случае положительного результата экспресс-тестирования следует самоизолироваться и обратиться к врачу, заключила она.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768293973.html

https://ria.ru/20220201/simptomy-1770568603.html

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общество, россия, ирина ярцева, здоровье, пцр-тест, коронавирус covid-19