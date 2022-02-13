https://ria.ru/20220213/sud-1772581897.html

ОНК попросила суд смягчить наказание главврачу "Матросской тишины"

ОНК попросила суд смягчить наказание главврачу "Матросской тишины" - РИА Новости, 13.02.2022

ОНК попросила суд смягчить наказание главврачу "Матросской тишины"

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы вновь обратилась к Мосгорсуду с просьбой смягчить меру пресечения арестованному главврачу СИЗО "Матросская... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T15:52

2022-02-13T15:52

2022-02-13T15:53

происшествия

здоровье - общество

матросская тишина

онк

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы вновь обратилась к Мосгорсуду с просьбой смягчить меру пресечения арестованному главврачу СИЗО "Матросская тишина" Александру Кравченко, говорится в письме комиссии.Пресненский суд Москвы 20 января арестовал Кравченко до 18 марта по обвинению в получении взяток за фальшивые диагнозы. По данным следствия, в 2020-2021 годах фигурант получал от заключенных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний". Как считает СК, решения стали основанием для дальнейшего "освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента". В ходе предварительного следствия установлено восемь человек, освобожденных из-под стражи из-за сфальсифицированных диагнозов, отмечали в следствии. Виновным себя Кравченко не признает."При учете положительных характеристик Кравченко А.В., наличия троих несовершеннолетних детей, а также большого общественного резонанса, просим вас по возможности избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", - говорится в письме ОНК, которое есть в распоряжении РИА Новости.В начале февраля адвокат Кравченко Дмитрий Рощин информировал, что жалобы защиты на арест главврача "Матросской тишины" рассмотрит Мосгорсуд 14 февраля. Виновным себя Кравченко не признает, отмечала РИА Новости ранее член ОНК Москвы Ева Меркачева.В январе глава московской комиссии Георгий Волков говорил "ОНК газете", что правозащитники направили в Мосгорсуд ходатайство с просьбой не заключать Кравченко под стражу.Волков заявлял, что главврач лишь принимает решение о направлении человека на освидетельствование, поэтому его действия не могли повлиять на освобождение из-под стражи. Глава ОНК Москвы отмечал, что во взаимодействии с членами ОНК Кравченко показывал себя как "профессиональный и добропорядочный" человек.

https://ria.ru/20220213/sud-1772560458.html

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происшествия, здоровье - общество, матросская тишина, онк