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В Самаре арестовали сына замглавы МВД
В Самаре арестовали сына замглавы МВД - РИА Новости, 13.02.2022
В Самаре арестовали сына замглавы МВД
Самарский районный суд арестовал на два месяца сына заместителя главы МВД. Эту информацию подтвердил РИА Новости адвокат Михаил Семагин. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T12:55
2022-02-13T12:55
2022-02-13T14:49
происшествия
самарская область
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САМАРА, 13 фев — РИА Новости. Самарский районный суд арестовал на два месяца сына заместителя главы МВД. Эту информацию подтвердил РИА Новости адвокат Михаил Семагин.О задержании Дениса Зубова, сына заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова, стало известно накануне вечером. Речь идет о взяточничестве. По словам адвоката, это "идеальная провокация".Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что в деле фигурируют еще два человека: Игорь Карпов и Василий Ермаков.Карпова тоже заключили под стражу, заявил адвокат Евгений Супотницкий. Он подчеркнул, что против его клиента нет никаких доказательств, и выразил уверенность, что уголовное преследование вскоре прекратят. Адвокат Ермакова Эмиль Исмаилов также сообщил журналистам, что его подзащитного арестовали. Депутат Госдумы Александр Хинштейн, в свою очередь, уточнил, что Карпов — президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара", а Ермаков был директором ООО "МО НТП". По словам Хинштейна, накануне ФСБ провела в Самаре спецоперацию, в результате которой задержала всех троих в тот момент, когда Зубов передал сотруднику спецслужбы портфель с 18 миллионами рублей.Депутат напомнил, что Карпова в 2016 году осудили за незаконную добычу и продажу сырой нефти, а Ермаков фигурировал в деле о взятках сотрудникам УФСБ на 118 миллионов рублей.
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происшествия, самарская область
12:55 13.02.2022 (обновлено: 14:49 13.02.2022)
В Самаре арестовали сына замглавы МВД
Самарский районный суд арестовал на два месяца сына замглавы МВД Зубова
САМАРА, 13 фев — РИА Новости. Самарский районный суд арестовал на два месяца сына заместителя главы МВД. Эту информацию подтвердил РИА Новости адвокат Михаил Семагин.
О задержании Дениса Зубова, сына заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова, стало известно накануне вечером. Речь идет о взяточничестве.
"Сумму вменяют 18 миллионов рублей", — сказал Семагин журналистам, уточнив, что его клиент проходит по делу в качестве подозреваемого.
По словам адвоката, это "идеальная провокация".
Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что в деле фигурируют еще два человека: Игорь Карпов и Василий Ермаков.
Карпова тоже заключили под стражу, заявил адвокат Евгений Супотницкий. Он подчеркнул, что против его клиента нет никаких доказательств, и выразил уверенность, что уголовное преследование вскоре прекратят.
Адвокат Ермакова Эмиль Исмаилов также сообщил журналистам, что его подзащитного арестовали.
"Мой клиент вину не признает", — сказал защитник.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн
, в свою очередь, уточнил
, что Карпов — президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара", а Ермаков был директором ООО "МО НТП". По словам Хинштейна, накануне ФСБ
провела в Самаре
спецоперацию, в результате которой задержала всех троих в тот момент, когда Зубов передал сотруднику спецслужбы портфель с 18 миллионами рублей.
Депутат напомнил, что Карпова в 2016 году осудили за незаконную добычу и продажу сырой нефти, а Ермаков фигурировал в деле о взятках сотрудникам УФСБ на 118 миллионов рублей.