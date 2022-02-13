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В Приморье будут судить женщину, жившую с дочерью в неотапливаемом гараже
В Приморье будут судить женщину, жившую с дочерью в неотапливаемом гараже - РИА Новости, 13.02.2022
В Приморье будут судить женщину, жившую с дочерью в неотапливаемом гараже
Жительница Владивостока, которая жила с 12-летней дочерью в неотапливаемом гараже, избивала ребенка и выгоняла на улицу, она предстанет перед судом, сообщает... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T08:35
2022-02-13T08:35
2022-02-13T08:35
происшествия
владивосток
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Жительница Владивостока, которая жила с 12-летней дочерью в неотапливаемом гараже, избивала ребенка и выгоняла на улицу, она предстанет перед судом, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, с марта по май 2021 года женщина жила с 12-летней дочерью в нежилом гараже в Инженерном переулке во Владивостоке. В помещении без отопления было холодно и сыро. Мать систематически избивала ребенка, а также выгоняла из гаража на улицу, "причиняла ей физические и нравственные страдания".Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, жительница Владивостока свою квартиру сдавала, поэтому с дочерью перебралась в гараж.СК возбудил уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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происшествия, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В Приморье будут судить женщину, жившую с дочерью в неотапливаемом гараже
В Приморье будут судить женщину, жившую с дочерью в неотапливаемом гараже и избивавшую ее