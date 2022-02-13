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Прокуратура Украины раскрыла подробности стрельбы с двумя погибшими в кафе
Прокуратура Украины раскрыла подробности стрельбы с двумя погибшими в кафе - РИА Новости, 13.02.2022
Прокуратура Украины раскрыла подробности стрельбы с двумя погибшими в кафе
Стрельбу с двумя погибшими в кафе в Донецкой области на Украине устроили военнослужащие, одним из погибших оказался нацгвардеец, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T18:23
2022-02-13T18:23
в мире
вооруженные силы украины
донецкая область
украина
волновахский район
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Стрельбу с двумя погибшими в кафе в Донецкой области на Украине устроили военнослужащие, одним из погибших оказался нацгвардеец, сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.Полиция в воскресенье информировала, что в кафе в селе Гранитном Волновахского района в Донецкой области в ночь на воскресенье произошла стрельба, два человека погибли, еще двое госпитализированы, стрелявшие задержаны. Заведено уголовное дело."По данным следствия, 13 февраля 2022 года двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области, устроили стрельбу из закрепленного оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести… В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении надзорного ведомства в соцсети Facebook.
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донецкая область
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая область, украина, волновахский район
18:23 13.02.2022
 
Прокуратура Украины раскрыла подробности стрельбы с двумя погибшими в кафе

Прокуратура: стрельбу с двумя жертвами в кафе в Донбассе устроили военные

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Стрельбу с двумя погибшими в кафе в Донецкой области на Украине устроили военнослужащие, одним из погибших оказался нацгвардеец, сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.
Полиция в воскресенье информировала, что в кафе в селе Гранитном Волновахского района в Донецкой области в ночь на воскресенье произошла стрельба, два человека погибли, еще двое госпитализированы, стрелявшие задержаны. Заведено уголовное дело.
"По данным следствия, 13 февраля 2022 года двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области, устроили стрельбу из закрепленного оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести… В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении надзорного ведомства в соцсети Facebook.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 20:19
В Астраханской области произошла стрельба в кафе
 
В миреВооруженные силы УкраиныДонецкая областьУкраинаВолновахский район
 
 
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