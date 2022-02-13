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Прокуратура Украины раскрыла подробности стрельбы с двумя погибшими в кафе

Прокуратура Украины раскрыла подробности стрельбы с двумя погибшими в кафе - РИА Новости, 13.02.2022

Прокуратура Украины раскрыла подробности стрельбы с двумя погибшими в кафе

Стрельбу с двумя погибшими в кафе в Донецкой области на Украине устроили военнослужащие, одним из погибших оказался нацгвардеец, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T18:23

2022-02-13T18:23

2022-02-13T18:23

в мире

вооруженные силы украины

донецкая область

украина

волновахский район

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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Стрельбу с двумя погибшими в кафе в Донецкой области на Украине устроили военнослужащие, одним из погибших оказался нацгвардеец, сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.Полиция в воскресенье информировала, что в кафе в селе Гранитном Волновахского района в Донецкой области в ночь на воскресенье произошла стрельба, два человека погибли, еще двое госпитализированы, стрелявшие задержаны. Заведено уголовное дело."По данным следствия, 13 февраля 2022 года двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области, устроили стрельбу из закрепленного оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести… В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении надзорного ведомства в соцсети Facebook.

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донецкая область

украина

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая область, украина, волновахский район