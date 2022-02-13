https://ria.ru/20220213/strelba-1772582636.html

В Среднеуральске задержали мужчину, застрелившего жену из охотничьего ружья

В Среднеуральске задержали мужчину, застрелившего жену из охотничьего ружья - РИА Новости, 13.02.2022

В Среднеуральске задержали мужчину, застрелившего жену из охотничьего ружья

В Среднеуральске (Свердловская область) задержали местного жителя, застрелившего тяжелобольную супругу, рассказал журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T16:01

2022-02-13T16:01

2022-02-13T17:39

происшествия

среднеуральск

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев — РИА Новости. В Среднеуральске (Свердловская область) задержали местного жителя, застрелившего тяжелобольную супругу, рассказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Он опроверг сообщения СМИ о том, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна."Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела: один в супругу и еще один — в шкаф. Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого", — сказал Горелых.О стрельбе сообщил в полицию знакомый задержанного. Он рассказал, что тот убил жену и то же самое хочет сделать с собой. Микрорайон, где все случилось, оцепили порядка 60 полицейских. На протяжении двух часов они вели переговоры с подозреваемым, после чего он без сопротивления сдался.По словам Горелых, это местный житель, 1954 года рождения, ранее не судимый. По предварительным данным, он стрелял из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. В полицию его доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Тело умершей направили на экспертизу. В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления спиртным.

https://ria.ru/20211227/prestuplenie-1765690384.html

https://ria.ru/20211018/rosgvardiya-1755014172.html

среднеуральск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, среднеуральск, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)