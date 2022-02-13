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В Среднеуральске задержали мужчину, застрелившего жену из охотничьего ружья
В Среднеуральске задержали мужчину, застрелившего жену из охотничьего ружья - РИА Новости, 13.02.2022
В Среднеуральске задержали мужчину, застрелившего жену из охотничьего ружья
В Среднеуральске (Свердловская область) задержали местного жителя, застрелившего тяжелобольную супругу, рассказал журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T16:01
2022-02-13T17:39
происшествия
среднеуральск
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев — РИА Новости. В Среднеуральске (Свердловская область) задержали местного жителя, застрелившего тяжелобольную супругу, рассказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Он опроверг сообщения СМИ о том, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна."Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела: один в супругу и еще один — в шкаф. Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого", — сказал Горелых.О стрельбе сообщил в полицию знакомый задержанного. Он рассказал, что тот убил жену и то же самое хочет сделать с собой. Микрорайон, где все случилось, оцепили порядка 60 полицейских. На протяжении двух часов они вели переговоры с подозреваемым, после чего он без сопротивления сдался.По словам Горелых, это местный житель, 1954 года рождения, ранее не судимый. По предварительным данным, он стрелял из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. В полицию его доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Тело умершей направили на экспертизу. В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления спиртным.
https://ria.ru/20211227/prestuplenie-1765690384.html
https://ria.ru/20211018/rosgvardiya-1755014172.html
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происшествия, среднеуральск, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:01 13.02.2022 (обновлено: 17:39 13.02.2022)
 
В Среднеуральске задержали мужчину, застрелившего жену из охотничьего ружья

В Среднеуральске полиция задержала мужчину, застрелившего супругу из охотничьего ружья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев — РИА Новости. В Среднеуральске (Свердловская область) задержали местного жителя, застрелившего тяжелобольную супругу, рассказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Он опроверг сообщения СМИ о том, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна.
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"Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела: один в супругу и еще один — в шкаф. Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого", — сказал Горелых.
О стрельбе сообщил в полицию знакомый задержанного. Он рассказал, что тот убил жену и то же самое хочет сделать с собой. Микрорайон, где все случилось, оцепили порядка 60 полицейских. На протяжении двух часов они вели переговоры с подозреваемым, после чего он без сопротивления сдался.
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По словам Горелых, это местный житель, 1954 года рождения, ранее не судимый. По предварительным данным, он стрелял из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. В полицию его доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Тело умершей направили на экспертизу. В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления спиртным.
 
ПроисшествияСреднеуральскСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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