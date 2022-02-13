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Россия готова сотрудничать с США по делам Рида и Уилана, заявил Салливан
Россия готова сотрудничать с США по делам Рида и Уилана, заявил Салливан - РИА Новости, 13.02.2022
Россия готова сотрудничать с США по делам Рида и Уилана, заявил Салливан
Россия проявила готовность к взаимодействию с США на тему освобождения американцев Пола Уилана и Тревора Рида, отбывающих наказание на ее территории, заявил... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T17:21
2022-02-13T17:21
2022-02-13T17:47
сша
джейк салливан
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пол уилан
дело пола уилана
тревор рид
россия
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Россия проявила готовность к взаимодействию с США на тему освобождения американцев Пола Уилана и Тревора Рида, отбывающих наказание на ее территории, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Безопасно вернуть их домой - это наш приоритет. Русские готовы к взаимодействию по различным каналам для того, чтобы это случилось. И мы активно участвуем в усилиях, чтобы это добиться", - сказал он в интервью CNN.Салливан отказался сообщить какие-либо подробности, сославшись на чувствительность этой темы.Уилан приговорен к 16-летнему заключению по обвинению в шпионаже. Риду дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами.На призывы к освобождению Уилана и Рида российские дипломаты в публичной плоскости отвечают напоминанием, что оба американца арестованы при совершении серьезных преступлений, в отличие от граждан РФ, которые часто оказываются под стражей и судом в США по надуманными предлогами.
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сша, джейк салливан, в мире, пол уилан, дело пола уилана, тревор рид, россия
17:21 13.02.2022 (обновлено: 17:47 13.02.2022)
Россия готова сотрудничать с США по делам Рида и Уилана, заявил Салливан
Салливан: Россия готова взаимодействовать с США по делам Тревора Рида и Пола Уилана
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Россия проявила готовность к взаимодействию с США на тему освобождения американцев Пола Уилана и Тревора Рида, отбывающих наказание на ее территории, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Безопасно вернуть их домой - это наш приоритет. Русские готовы к взаимодействию по различным каналам для того, чтобы это случилось. И мы активно участвуем в усилиях, чтобы это добиться", - сказал он в интервью CNN.
Салливан отказался сообщить какие-либо подробности, сославшись на чувствительность этой темы.
Уилан приговорен к 16-летнему заключению по обвинению в шпионаже. Риду дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами.
На призывы к освобождению Уилана и Рида российские дипломаты в публичной плоскости отвечают напоминанием, что оба американца арестованы при совершении серьезных преступлений, в отличие от граждан РФ
, которые часто оказываются под стражей и судом в США
по надуманными предлогами.