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Россия готова сотрудничать с США по делам Рида и Уилана, заявил Салливан

Россия готова сотрудничать с США по делам Рида и Уилана, заявил Салливан - РИА Новости, 13.02.2022

Россия готова сотрудничать с США по делам Рида и Уилана, заявил Салливан

Россия проявила готовность к взаимодействию с США на тему освобождения американцев Пола Уилана и Тревора Рида, отбывающих наказание на ее территории, заявил... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T17:21

2022-02-13T17:21

2022-02-13T17:47

сша

джейк салливан

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тревор рид

россия

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Россия проявила готовность к взаимодействию с США на тему освобождения американцев Пола Уилана и Тревора Рида, отбывающих наказание на ее территории, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Безопасно вернуть их домой - это наш приоритет. Русские готовы к взаимодействию по различным каналам для того, чтобы это случилось. И мы активно участвуем в усилиях, чтобы это добиться", - сказал он в интервью CNN.Салливан отказался сообщить какие-либо подробности, сославшись на чувствительность этой темы.Уилан приговорен к 16-летнему заключению по обвинению в шпионаже. Риду дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами.На призывы к освобождению Уилана и Рида российские дипломаты в публичной плоскости отвечают напоминанием, что оба американца арестованы при совершении серьезных преступлений, в отличие от граждан РФ, которые часто оказываются под стражей и судом в США по надуманными предлогами.

https://ria.ru/20211213/uilan-1763473721.html

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