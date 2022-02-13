https://ria.ru/20220213/ssha-1772525671.html

Байден окончательно тронулся головой из-за Украины

США "сошли с ума" из-за Украины, пишет National Interest - РИА Новости, 13.02.2022

Байден окончательно тронулся головой из-за Украины

США раздули истерию вокруг "войны" с Россией для остановки "Северного потока — 2", написал профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон в... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T02:30

2022-02-13T02:30

2022-02-13T08:43

сергей лавров

дмитрий песков

сша

россия

нато

северный поток — 2

киев

дэвид хендриксон

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США раздули истерию вокруг "войны" с Россией для остановки "Северного потока — 2", написал профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон в статье под названием "Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины", опубликованной в журнале National Interest.Автор публикации предположил, что американские власти могли изначально не верить в возможность начала гипотетического вооруженного конфликта, а всего лишь воспользовались внешнеполитической ситуацией в своих корыстных целях.Он уточнил, что передача оружия Украине удовлетворила интересы военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, а антироссийская коалиция получила юридические полномочия от конгресса на полное прекращение отношений с Москвой.Хендриксон также выразил мнение, что никакого вооруженного конфликта не будет.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы "прикрыть линию Киева на саботаж" минских договоренностей по Донбассу. Как отметили в Кремле, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Россия неоднократно подчеркивала, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий и выгодный Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через украинскую территорию.

https://ria.ru/20220212/mid-1772498780.html

https://ria.ru/20220212/kritika-1772420128.html

https://ria.ru/20220208/potok-1771673400.html

сша

россия

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сергей лавров, дмитрий песков, сша, россия, нато, северный поток — 2, киев, дэвид хендриксон, в мире