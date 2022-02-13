Байден окончательно тронулся головой из-за Украины

02:30 13.02.2022 (обновлено: 08:43 13.02.2022)
США "сошли с ума" из-за Украины, пишет National Interest
Политолог Хендриксон: разведка США придумала войну на Украине из-за "Северного потока — 2"
© REUTERS / Shuran HuangУчастник акции протеста против возможного "вторжения" России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне
Участник акции протеста против возможного "вторжения" России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США раздули истерию вокруг "войны" с Россией для остановки "Северного потока — 2", написал профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон в статье под названием "Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины", опубликованной в журнале National Interest.
Автор публикации предположил, что американские власти могли изначально не верить в возможность начала гипотетического вооруженного конфликта, а всего лишь воспользовались внешнеполитической ситуацией в своих корыстных целях.
"Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности средства массовой информации, принес ястребам большие преимущества. Заинтересованные в продаже СПГ добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода "Северный поток — 2", — считает Хендриксон.
Хендриксон также выразил мнение, что никакого вооруженного конфликта не будет.
"Война, которую придумала американская разведка, — это вздор", — заключил профессор.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы "прикрыть линию Киева на саботаж" минских договоренностей по Донбассу. Как отметили в Кремле, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Россия неоднократно подчеркивала, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий и выгодный Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через украинскую территорию.