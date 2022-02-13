https://ria.ru/20220213/sravnenie-1772546832.html
Глава Минобороны Британии сравнил Россию с нацисткой Германией
Британцы набросились на главу Минобороны после неудачного намека на Россию - РИА Новости, 13.02.2022
Глава Минобороны Британии сравнил Россию с нацисткой Германией
Читатели газеты Daily Mail жестко раскритиковали министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который на фоне украинского кризиса вспомнил о политике... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T10:32
2022-02-13T10:32
2022-02-13T13:13
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сша
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борис джонсон
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бен уоллес
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail жестко раскритиковали министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который на фоне украинского кризиса вспомнил о политике умиротворения Германии перед Второй мировой войной.По его словам, "в воздухе запахло Мюнхеном" — министр имеет в виду соглашение 1938 года, которое позволило нацистской Германии аннексировать Судетскую область, но не смогло предотвратить войну."Текущая ситуация стала следствием вмешательства ЕС в суверенные дела Украины <…> Не надо отправлять туда британских солдат. В противном случае ваше правительство падет", — написал ranmuji."Да это все Байден организовал. Он мечтает, чтобы его имя попало в книгу президентских войн прежде, чем он откинет коньки", — считает aaronp88."Неужели британские политики и правда верят в то, что они могут оказывать какое-то влияние на Россию?" — задался вопросом milly."Если страдающий от деменции Байден, лжец Джонсон и их единомышленники хотят войны, то пусть идут. Сколько их там всего, около тысячи? Остальные, даже если вы служите в армии, откажитесь воевать, неужели вы не извлекли уроки из предыдущих вмешательств?" — призвал Lrrr.В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Накануне агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на Байдена утверждает, что это случится 16 февраля.На этом фоне НАТО усиливает присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220213/mosch-1772539909.html
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
https://ria.ru/20220213/ssha-1772525671.html
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РИА Новости
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в мире, украина, сша, джо байден, россия, борис джонсон, великобритания, бен уоллес
10:32 13.02.2022 (обновлено: 13:13 13.02.2022)
Британцы набросились на главу Минобороны после неудачного намека на Россию
Читатели Daily Mail обвинили власти в намеренном разжигании кризиса вокруг Украины
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Читатели газеты Daily Mail
жестко раскритиковали министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который на фоне украинского кризиса вспомнил о политике умиротворения Германии перед Второй мировой войной.
По его словам, "в воздухе запахло Мюнхеном" — министр имеет в виду соглашение 1938 года, которое позволило нацистской Германии
аннексировать Судетскую область, но не смогло предотвратить войну.
"Запад обвиняет Россию в ситуации, которую сам и создал. У нас кишка тонка, чтобы с воевать с россиянами. Мы слишком заняты выбором местоимений", — отметил Benlo.
"Текущая ситуация стала следствием вмешательства ЕС в суверенные дела Украины
<…> Не надо отправлять туда британских солдат. В противном случае ваше правительство падет", — написал ranmuji.
"Да это все Байден организовал. Он мечтает, чтобы его имя попало в книгу президентских войн прежде, чем он откинет коньки", — считает aaronp88.
"Неужели британские политики и правда верят в то, что они могут оказывать какое-то влияние на Россию?" — задался вопросом milly.
"Наши неумелые политики разжигают кризис только тогда, когда им нужно отвлечь внимание от собственной некомпетентности. Все их военные вмешательства заканчивались полным провалом и дорого обходились британским налогоплательщикам", — напомнил Chris South.
"Если страдающий от деменции Байден, лжец Джонсон и их единомышленники хотят войны, то пусть идут. Сколько их там всего, около тысячи? Остальные, даже если вы служите в армии, откажитесь воевать, неужели вы не извлекли уроки из предыдущих вмешательств?" — призвал Lrrr.
В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Накануне агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на Байдена
утверждает, что это случится 16 февраля.
На этом фоне НАТО усиливает присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.