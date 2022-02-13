https://ria.ru/20220213/sravnenie-1772546832.html

Глава Минобороны Британии сравнил Россию с нацисткой Германией

Британцы набросились на главу Минобороны после неудачного намека на Россию - РИА Новости, 13.02.2022

Глава Минобороны Британии сравнил Россию с нацисткой Германией

Читатели газеты Daily Mail жестко раскритиковали министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который на фоне украинского кризиса вспомнил о политике... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T10:32

2022-02-13T10:32

2022-02-13T13:13

в мире

украина

сша

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борис джонсон

великобритания

бен уоллес

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail жестко раскритиковали министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который на фоне украинского кризиса вспомнил о политике умиротворения Германии перед Второй мировой войной.По его словам, "в воздухе запахло Мюнхеном" — министр имеет в виду соглашение 1938 года, которое позволило нацистской Германии аннексировать Судетскую область, но не смогло предотвратить войну."Текущая ситуация стала следствием вмешательства ЕС в суверенные дела Украины <…> Не надо отправлять туда британских солдат. В противном случае ваше правительство падет", — написал ranmuji."Да это все Байден организовал. Он мечтает, чтобы его имя попало в книгу президентских войн прежде, чем он откинет коньки", — считает aaronp88."Неужели британские политики и правда верят в то, что они могут оказывать какое-то влияние на Россию?" — задался вопросом milly."Если страдающий от деменции Байден, лжец Джонсон и их единомышленники хотят войны, то пусть идут. Сколько их там всего, около тысячи? Остальные, даже если вы служите в армии, откажитесь воевать, неужели вы не извлекли уроки из предыдущих вмешательств?" — призвал Lrrr.В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Накануне агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на Байдена утверждает, что это случится 16 февраля.На этом фоне НАТО усиливает присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220213/mosch-1772539909.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220213/ssha-1772525671.html

украина

сша

россия

великобритания

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в мире, украина, сша, джо байден, россия, борис джонсон, великобритания, бен уоллес