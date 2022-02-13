https://ria.ru/20220213/spetsoperatsiya-1772569786.html

На Украине вступились за Россию из-за обвинений США

В "Слуге народа" назвали ситуацию с "вторжением" России спецоперацией США - РИА Новости, 13.02.2022

На Украине вступились за Россию из-за обвинений США

Пропрезидентская партия "Слуга народа" назвала ситуацию вокруг "вторжения" России на Украину "информационной спецоперацией США". Об этом говорится в... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T14:21

2022-02-13T14:21

2022-02-13T17:04

в мире

украина

россия

партия "слуга народа"

владимир зеленский

сша

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пропрезидентская партия "Слуга народа" назвала ситуацию вокруг "вторжения" России на Украину "информационной спецоперацией США". Об этом говорится в Telegram-канале партии со ссылкой на депутата Верховной рады Егора Чернова.По его словам, таким образом Вашингтон пытается мобилизовать страны НАТО и восстановить их единство, а также создать для России стойкий "токсичный" образ в мире.Кроме того, США пытаются нанести ущерб российской экономике, разжечь антивоенные настроения внутри страны, а также деморализовать ее военную элиту."Цель спецоперации также понятна: окончательно выгнать Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и проекта "Один пояс — один путь", — убежден Чернов.Таким образом, Соединенные Штаты хотят заставить Россию либо отважиться на широкомасштабное вторжение, либо в конечном итоге отойти в сторону, заключил он.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Накануне агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.На этом фоне НАТО усиливает присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220213/zelenskiy-1772551448.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220213/bayden-1772548297.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, партия "слуга народа", владимир зеленский, сша, владимир путин, нато