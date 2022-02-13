На Украине вступились за Россию из-за обвинений США

14:21 13.02.2022 (обновлено: 17:04 13.02.2022)
В "Слуге народа" назвали ситуацию с "вторжением" России спецоперацией США
Депутат Рады Чернов назвал ситуацию с вторжением России информационной операцией США
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пропрезидентская партия "Слуга народа" назвала ситуацию вокруг "вторжения" России на Украину "информационной спецоперацией США". Об этом говорится в Telegram-канале партии со ссылкой на депутата Верховной рады Егора Чернова.
"США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России", — написал политик на своей странице в Facebook.
По его словам, таким образом Вашингтон пытается мобилизовать страны НАТО и восстановить их единство, а также создать для России стойкий "токсичный" образ в мире.
Кроме того, США пытаются нанести ущерб российской экономике, разжечь антивоенные настроения внутри страны, а также деморализовать ее военную элиту.
"Цель спецоперации также понятна: окончательно выгнать Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и проекта "Один пояс — один путь", — убежден Чернов.
Таким образом, Соединенные Штаты хотят заставить Россию либо отважиться на широкомасштабное вторжение, либо в конечном итоге отойти в сторону, заключил он.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Накануне агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.