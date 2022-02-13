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На Украине вступились за Россию из-за обвинений США
В "Слуге народа" назвали ситуацию с "вторжением" России спецоперацией США - РИА Новости, 13.02.2022
На Украине вступились за Россию из-за обвинений США
Пропрезидентская партия "Слуга народа" назвала ситуацию вокруг "вторжения" России на Украину "информационной спецоперацией США". Об этом говорится в... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:21
2022-02-13T17:04
в мире
украина
россия
партия "слуга народа"
владимир зеленский
сша
владимир путин
нато
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пропрезидентская партия "Слуга народа" назвала ситуацию вокруг "вторжения" России на Украину "информационной спецоперацией США". Об этом говорится в Telegram-канале партии со ссылкой на депутата Верховной рады Егора Чернова.По его словам, таким образом Вашингтон пытается мобилизовать страны НАТО и восстановить их единство, а также создать для России стойкий "токсичный" образ в мире.Кроме того, США пытаются нанести ущерб российской экономике, разжечь антивоенные настроения внутри страны, а также деморализовать ее военную элиту."Цель спецоперации также понятна: окончательно выгнать Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и проекта "Один пояс — один путь", — убежден Чернов.Таким образом, Соединенные Штаты хотят заставить Россию либо отважиться на широкомасштабное вторжение, либо в конечном итоге отойти в сторону, заключил он.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Накануне агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.На этом фоне НАТО усиливает присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220213/zelenskiy-1772551448.html
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в мире, украина, россия, партия "слуга народа", владимир зеленский, сша, владимир путин, нато
14:21 13.02.2022 (обновлено: 17:04 13.02.2022)
 
В "Слуге народа" назвали ситуацию с "вторжением" России спецоперацией США

Депутат Рады Чернов назвал ситуацию с вторжением России информационной операцией США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пропрезидентская партия "Слуга народа" назвала ситуацию вокруг "вторжения" России на Украину "информационной спецоперацией США". Об этом говорится в Telegram-канале партии со ссылкой на депутата Верховной рады Егора Чернова.

"США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России", — написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, таким образом Вашингтон пытается мобилизовать страны НАТО и восстановить их единство, а также создать для России стойкий "токсичный" образ в мире.
Кроме того, США пытаются нанести ущерб российской экономике, разжечь антивоенные настроения внутри страны, а также деморализовать ее военную элиту.
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"Цель спецоперации также понятна: окончательно выгнать Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и проекта "Один пояс — один путь", — убежден Чернов.
Таким образом, Соединенные Штаты хотят заставить Россию либо отважиться на широкомасштабное вторжение, либо в конечном итоге отойти в сторону, заключил он.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Накануне агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.
На этом фоне НАТО усиливает присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
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В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
 
В миреУкраинаРоссияПартия "Слуга народа"Владимир ЗеленскийСШАВладимир ПутинНАТО
 
 
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