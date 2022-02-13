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Австрия выступила с заявлением по "Северному потоку — 2"
В Австрии пообещали не отказываться от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.02.2022
Австрия выступила с заявлением по "Северному потоку — 2"
Некоторые страны призывают Австрию отказаться от участия в проекте "Северный поток — 2", однако Вена на это не пойдет, заявила министр цифровизации и экономики... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T16:24
2022-02-13T17:20
в мире
австрия
россия
северный поток — 2
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Некоторые страны призывают Австрию отказаться от участия в проекте "Северный поток — 2", однако Вена на это не пойдет, заявила министр цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбёк в эфире телеканала ORF2.Она пояснила, что Австрия "много инвестировала в этот газопровод" через государственную нефтяную компанию OMV.Шрамбёк добавила, что "Северный поток — 2" может войти в пакет антироссийских санкций в случае эскалации конфликта вокруг Украины."Это относится не ко всему газу, не к поставкам, которые уже осуществляются, а именно к запуску этого нового трубопровода", — добавила министр.Она подчеркнула, что Россия выполняет контрактные обязательства по поставкам газа и не прерывала их "даже в худшие времена холодной войны".Строительство "Северного потока — 2" продолжалось три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, газопровод готов к началу работы. Однако Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора до окончания реорганизации в соответствии с законодательством.Так, в ФРГ создали дочернее предприятие Gas for Europe GmbH, которое станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока — 2", проходящего в водах Германии.В пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) заявили, что сертификацию возобновят после того, как этой компании передадут основные активы и проверят полноту документации.Россия неоднократно отмечала, что проект газопровода, против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, носит коммерческий характер и выгоден всем сторонам.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину". Россия отвергает приписываемые ей планы по эскалации конфликта и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения. В то же время США и НАТО накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220211/gaz-1772291489.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/sevpotok-1771872294.html
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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в мире, австрия, россия, северный поток — 2
16:24 13.02.2022 (обновлено: 17:20 13.02.2022)
 
В Австрии пообещали не отказываться от "Северного потока — 2"

Министр экономики Австрии Шрамбек не намерена отказываться от "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Некоторые страны призывают Австрию отказаться от участия в проекте "Северный поток — 2", однако Вена на это не пойдет, заявила министр цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбёк в эфире телеканала ORF2.
Она пояснила, что Австрия "много инвестировала в этот газопровод" через государственную нефтяную компанию OMV.
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В ФРГ рассказали, что может повлиять на сертификацию "Северного потока — 2"
Шрамбёк добавила, что "Северный поток — 2" может войти в пакет антироссийских санкций в случае эскалации конфликта вокруг Украины.
"Это относится не ко всему газу, не к поставкам, которые уже осуществляются, а именно к запуску этого нового трубопровода", — добавила министр.
Она подчеркнула, что Россия выполняет контрактные обязательства по поставкам газа и не прерывала их "даже в худшие времена холодной войны".

"Если не произойдет "вторжения" (на Украину. — Прим. ред.), то "Северный поток — 2" должен, естественно, быть принят в эксплуатацию", — заключила Шрамбёк.

Строительство "Северного потока — 2" продолжалось три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, газопровод готов к началу работы. Однако Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора до окончания реорганизации в соответствии с законодательством.
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Так, в ФРГ создали дочернее предприятие Gas for Europe GmbH, которое станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока — 2", проходящего в водах Германии.
В пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) заявили, что сертификацию возобновят после того, как этой компании передадут основные активы и проверят полноту документации.
Россия неоднократно отмечала, что проект газопровода, против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, носит коммерческий характер и выгоден всем сторонам.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину". Россия отвергает приписываемые ей планы по эскалации конфликта и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения. В то же время США и НАТО накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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