https://ria.ru/20220213/sp2-1772584678.html

Австрия выступила с заявлением по "Северному потоку — 2"

В Австрии пообещали не отказываться от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.02.2022

Австрия выступила с заявлением по "Северному потоку — 2"

Некоторые страны призывают Австрию отказаться от участия в проекте "Северный поток — 2", однако Вена на это не пойдет, заявила министр цифровизации и экономики... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T16:24

2022-02-13T16:24

2022-02-13T17:20

в мире

австрия

россия

северный поток — 2

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Некоторые страны призывают Австрию отказаться от участия в проекте "Северный поток — 2", однако Вена на это не пойдет, заявила министр цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбёк в эфире телеканала ORF2.Она пояснила, что Австрия "много инвестировала в этот газопровод" через государственную нефтяную компанию OMV.Шрамбёк добавила, что "Северный поток — 2" может войти в пакет антироссийских санкций в случае эскалации конфликта вокруг Украины."Это относится не ко всему газу, не к поставкам, которые уже осуществляются, а именно к запуску этого нового трубопровода", — добавила министр.Она подчеркнула, что Россия выполняет контрактные обязательства по поставкам газа и не прерывала их "даже в худшие времена холодной войны".Строительство "Северного потока — 2" продолжалось три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, газопровод готов к началу работы. Однако Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора до окончания реорганизации в соответствии с законодательством.Так, в ФРГ создали дочернее предприятие Gas for Europe GmbH, которое станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока — 2", проходящего в водах Германии.В пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) заявили, что сертификацию возобновят после того, как этой компании передадут основные активы и проверят полноту документации.Россия неоднократно отмечала, что проект газопровода, против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, носит коммерческий характер и выгоден всем сторонам.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину". Россия отвергает приписываемые ей планы по эскалации конфликта и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения. В то же время США и НАТО накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220211/gaz-1772291489.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/sevpotok-1771872294.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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в мире, австрия, россия, северный поток — 2