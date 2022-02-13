Австрия выступила с заявлением по "Северному потоку — 2"

16:24 13.02.2022 (обновлено: 17:20 13.02.2022)
В Австрии пообещали не отказываться от "Северного потока — 2"
Министр экономики Австрии Шрамбек не намерена отказываться от "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Некоторые страны призывают Австрию отказаться от участия в проекте "Северный поток — 2", однако Вена на это не пойдет, заявила министр цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбёк в эфире телеканала ORF2.
Шрамбёк добавила, что "Северный поток — 2" может войти в пакет антироссийских санкций в случае эскалации конфликта вокруг Украины.
"Это относится не ко всему газу, не к поставкам, которые уже осуществляются, а именно к запуску этого нового трубопровода", — добавила министр.
Она подчеркнула, что Россия выполняет контрактные обязательства по поставкам газа и не прерывала их "даже в худшие времена холодной войны".
"Если не произойдет "вторжения" (на Украину. — Прим. ред.), то "Северный поток — 2" должен, естественно, быть принят в эксплуатацию", — заключила Шрамбёк.
Строительство "Северного потока — 2" продолжалось три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, газопровод готов к началу работы. Однако Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора до окончания реорганизации в соответствии с законодательством.
Так, в ФРГ создали дочернее предприятие Gas for Europe GmbH, которое станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока — 2", проходящего в водах Германии.
В пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) заявили, что сертификацию возобновят после того, как этой компании передадут основные активы и проверят полноту документации.
Россия неоднократно отмечала, что проект газопровода, против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, носит коммерческий характер и выгоден всем сторонам.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину". Россия отвергает приписываемые ей планы по эскалации конфликта и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения. В то же время США и НАТО накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.