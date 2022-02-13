Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220213/smm-1772605001.html
СММ ОБСЕ сообщила о продолжении работы на Украине
СММ ОБСЕ сообщила о продолжении работы на Украине - РИА Новости, 13.02.2022
СММ ОБСЕ сообщила о продолжении работы на Украине
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) в воскресенье подтвердила, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с Украины, и заверила, что... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T20:19
2022-02-13T20:30
в мире
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
украина
владислав бердичевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772585931_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_4849b3c04ac169d2086b9f11284695ae.jpg
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) в воскресенье подтвердила, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с Украины, и заверила, что продолжит мониторинговую активность в стране.Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ."Недавно некоторые государства-участники решили, что прикомандированные ими в СММ наблюдатели должны покинуть Украину в ближайшие дни", - сообщили в СММ."СММ продолжит выполнять утвержденный ОБСЕ мандат, ее наблюдатели развернуты в десяти городах по всей Украине. СММ уделяет первостепенное внимание безопасности всех своих сотрудников и будет продолжать постоянно оценивать ситуацию с безопасностью", - говорится в заявлении миссии.Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте министерства, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
https://ria.ru/20220213/otzyv-1772589536.html
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772585931_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_504f1bccc3b4eec8a30c272b25e76c11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, украина, владислав бердичевский
20:19 13.02.2022 (обновлено: 20:30 13.02.2022)
 
СММ ОБСЕ сообщила о продолжении работы на Украине

СММ ОБСЕ сообщила, что продолжит выполнять утвержденный мандат на территории Украины

© REUTERS / Alexander ErmochenkoСотрудник ОБСЕ возле отеля Park Inn в Донецке
Сотрудник ОБСЕ возле отеля Park Inn в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Читать ria.ru в
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) в воскресенье подтвердила, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с Украины, и заверила, что продолжит мониторинговую активность в стране.
Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 17:02
ДНР отреагировала на отзыв Британией и другими странами представителей ОБСЕ
"Недавно некоторые государства-участники решили, что прикомандированные ими в СММ наблюдатели должны покинуть Украину в ближайшие дни", - сообщили в СММ.
"СММ продолжит выполнять утвержденный ОБСЕ мандат, ее наблюдатели развернуты в десяти городах по всей Украине. СММ уделяет первостепенное внимание безопасности всех своих сотрудников и будет продолжать постоянно оценивать ситуацию с безопасностью", - говорится в заявлении миссии.
Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте министерства, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 08:00
Когда США подожгут Донбасс
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕУкраинаВладислав Бердичевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала