https://ria.ru/20220213/smm-1772605001.html

СММ ОБСЕ сообщила о продолжении работы на Украине

СММ ОБСЕ сообщила о продолжении работы на Украине - РИА Новости, 13.02.2022

СММ ОБСЕ сообщила о продолжении работы на Украине

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) в воскресенье подтвердила, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с Украины, и заверила, что... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T20:19

2022-02-13T20:19

2022-02-13T20:30

в мире

ситуация в днр и лнр

смм обсе

обсе

украина

владислав бердичевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772585931_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_4849b3c04ac169d2086b9f11284695ae.jpg

ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) в воскресенье подтвердила, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с Украины, и заверила, что продолжит мониторинговую активность в стране.Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ."Недавно некоторые государства-участники решили, что прикомандированные ими в СММ наблюдатели должны покинуть Украину в ближайшие дни", - сообщили в СММ."СММ продолжит выполнять утвержденный ОБСЕ мандат, ее наблюдатели развернуты в десяти городах по всей Украине. СММ уделяет первостепенное внимание безопасности всех своих сотрудников и будет продолжать постоянно оценивать ситуацию с безопасностью", - говорится в заявлении миссии.Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте министерства, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.

https://ria.ru/20220213/otzyv-1772589536.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, украина, владислав бердичевский