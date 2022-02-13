https://ria.ru/20220213/smm-1772605001.html
СММ ОБСЕ сообщила о продолжении работы на Украине
СММ ОБСЕ сообщила о продолжении работы на Украине - РИА Новости, 13.02.2022
СММ ОБСЕ сообщила о продолжении работы на Украине
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) в воскресенье подтвердила, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с Украины, и заверила, что... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T20:19
2022-02-13T20:19
2022-02-13T20:30
в мире
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
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владислав бердичевский
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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) в воскресенье подтвердила, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с Украины, и заверила, что продолжит мониторинговую активность в стране.Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ."Недавно некоторые государства-участники решили, что прикомандированные ими в СММ наблюдатели должны покинуть Украину в ближайшие дни", - сообщили в СММ."СММ продолжит выполнять утвержденный ОБСЕ мандат, ее наблюдатели развернуты в десяти городах по всей Украине. СММ уделяет первостепенное внимание безопасности всех своих сотрудников и будет продолжать постоянно оценивать ситуацию с безопасностью", - говорится в заявлении миссии.Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте министерства, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
https://ria.ru/20220213/otzyv-1772589536.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, украина, владислав бердичевский
20:19 13.02.2022 (обновлено: 20:30 13.02.2022)
СММ ОБСЕ сообщила о продолжении работы на Украине
СММ ОБСЕ сообщила, что продолжит выполнять утвержденный мандат на территории Украины