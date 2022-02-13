В Оренбурге стая бродячих собак напала на девочку
Стая бродячих собак напала на девочку в Оренбурге
Сотрудник следственного комитета РФ
УФА, 13 фев – РИА Новости. Стая бродячих собак напала на девочку в Оренбурге, причинив ей телесные повреждения, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
"Следственным отделом по Северному административному округу города Оренбург СУСК РФ по области по результатам доследственной проверки информации о нападении безнадзорных животных на малолетнюю девочку возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации", - говорится в сообщении.
По мнению следователей, в нарушение положений федерального и регионального законодательства должностные лица управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, несмотря на складывающуюся неблагоприятную обстановку на территории города.
По факту происшествия проверку организовали и прокуратуре региона. "По предварительным данным, 12 февраля, на улице Бебеля города Оренбурга произошло нападение безнадзорных собак на 13-летнюю девочку, в результате чего ей причинены телесные повреждения", - сообщает надзорный орган.
За последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. В Приволжском районе Астраханской области 26 января от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу.
11 февраля, 10:24В Ленинградской области собаки напали на мужчину
По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
Генпрокуратура РФ заявила, что власти всех уровней неэффективно решают проблему бездомных собак в стране. Ведомство выступило за идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак. Согласно законопроекту, органы государственной власти субъектов РФ могут наделить правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных. Также в пресс-службе ГП считают, что слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.
11 февраля, 16:39Кинолог рассказал, как гостям вести себя в доме, где есть собака