https://ria.ru/20220213/sk-1772548619.html

В Оренбурге стая бродячих собак напала на девочку

В Оренбурге стая бродячих собак напала на девочку - РИА Новости, 13.02.2022

В Оренбурге стая бродячих собак напала на девочку

Стая бродячих собак напала на девочку в Оренбурге, причинив ей телесные повреждения, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T11:00

2022-02-13T11:00

2022-02-13T11:00

происшествия

валентина матвиенко

россия

астраханская область

оренбург

генеральная прокуратура рф

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УФА, 13 фев – РИА Новости. Стая бродячих собак напала на девочку в Оренбурге, причинив ей телесные повреждения, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области."Следственным отделом по Северному административному округу города Оренбург СУСК РФ по области по результатам доследственной проверки информации о нападении безнадзорных животных на малолетнюю девочку возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации", - говорится в сообщении.По мнению следователей, в нарушение положений федерального и регионального законодательства должностные лица управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, несмотря на складывающуюся неблагоприятную обстановку на территории города.По факту происшествия проверку организовали и прокуратуре региона. "По предварительным данным, 12 февраля, на улице Бебеля города Оренбурга произошло нападение безнадзорных собак на 13-летнюю девочку, в результате чего ей причинены телесные повреждения", - сообщает надзорный орган.За последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. В Приволжском районе Астраханской области 26 января от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.Генпрокуратура РФ заявила, что власти всех уровней неэффективно решают проблему бездомных собак в стране. Ведомство выступило за идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак. Согласно законопроекту, органы государственной власти субъектов РФ могут наделить правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных. Также в пресс-службе ГП считают, что слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.

https://ria.ru/20220211/sobaki-1772215722.html

https://ria.ru/20220211/sobaki-1772323065.html

россия

астраханская область

оренбург

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происшествия, валентина матвиенко, россия, астраханская область, оренбург, генеральная прокуратура рф