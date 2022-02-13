https://ria.ru/20220213/sholts-1772579418.html

СМИ раскрыли план Шольца на переговоры с Путиным

СМИ раскрыли план Шольца на переговоры с Путиным - РИА Новости, 13.02.2022

СМИ раскрыли план Шольца на переговоры с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Москве, намерен "лучше понять обеспокоенности и цели России",... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T15:35

2022-02-13T15:35

2022-02-13T15:35

в мире

россия

германия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Москве, намерен "лучше понять обеспокоенности и цели России", сообщают СМИ.Шольц 14 февраля посетит с визитом Киев, ожидается, что стороны обсудят ситуацию вокруг Украины. Визит Шольца в Москву для переговоров с Путиным состоится 15 февраля."Германия не ожидает конкретных результатов от переговоров Шольца и Путина, однако важно лучше понять обеспокоенности и цели России", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.Источник сообщил, что в Москве канцлер намерен "дать ясно понять", что Запад един в своей позиции и любая агрессия повлечет "болезненные, существенные санкции" против России. Шольц также укажет, что ФРГ готова к диалогу, вместе с тем настаивает на деэскалации, скопление войск на границе с Украиной "можно трактовать только как агрессию", пишет агентство.В ходе визита в Киев Шольц намерен обсудить возможности по стабилизации украинской экономики. По словам источника, Германия выступает против "финляндизации" Украины, то есть придания нейтрального статуса, а также против моратория на вступление в НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220213/zelenskiy-1772554594.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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