СМИ раскрыли план Шольца на переговоры с Путиным
Reuters: Шольц намерен понять обеспокоенности и цели России на переговорах с Путиным
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Москве, намерен "лучше понять обеспокоенности и цели России", сообщают СМИ.
"Германия не ожидает конкретных результатов от переговоров Шольца и Путина, однако важно лучше понять обеспокоенности и цели России", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Источник сообщил, что в Москве канцлер намерен "дать ясно понять", что Запад един в своей позиции и любая агрессия повлечет "болезненные, существенные санкции" против России. Шольц также укажет, что ФРГ готова к диалогу, вместе с тем настаивает на деэскалации, скопление войск на границе с Украиной "можно трактовать только как агрессию", пишет агентство.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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