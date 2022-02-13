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СМИ раскрыли план Шольца на переговоры с Путиным
СМИ раскрыли план Шольца на переговоры с Путиным - РИА Новости, 13.02.2022
СМИ раскрыли план Шольца на переговоры с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Москве, намерен "лучше понять обеспокоенности и цели России",... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T15:35
2022-02-13T15:35
в мире
россия
германия
олаф шольц
владимир путин
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Москве, намерен "лучше понять обеспокоенности и цели России", сообщают СМИ.Шольц 14 февраля посетит с визитом Киев, ожидается, что стороны обсудят ситуацию вокруг Украины. Визит Шольца в Москву для переговоров с Путиным состоится 15 февраля."Германия не ожидает конкретных результатов от переговоров Шольца и Путина, однако важно лучше понять обеспокоенности и цели России", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.Источник сообщил, что в Москве канцлер намерен "дать ясно понять", что Запад един в своей позиции и любая агрессия повлечет "болезненные, существенные санкции" против России. Шольц также укажет, что ФРГ готова к диалогу, вместе с тем настаивает на деэскалации, скопление войск на границе с Украиной "можно трактовать только как агрессию", пишет агентство.В ходе визита в Киев Шольц намерен обсудить возможности по стабилизации украинской экономики. По словам источника, Германия выступает против "финляндизации" Украины, то есть придания нейтрального статуса, а также против моратория на вступление в НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220213/zelenskiy-1772554594.html
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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в мире, россия, германия, олаф шольц, владимир путин, украина, владимир зеленский, нато
15:35 13.02.2022
 
СМИ раскрыли план Шольца на переговоры с Путиным

Reuters: Шольц намерен понять обеспокоенности и цели России на переговорах с Путиным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Москве, намерен "лучше понять обеспокоенности и цели России", сообщают СМИ.
Шольц 14 февраля посетит с визитом Киев, ожидается, что стороны обсудят ситуацию вокруг Украины. Визит Шольца в Москву для переговоров с Путиным состоится 15 февраля.
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"Германия не ожидает конкретных результатов от переговоров Шольца и Путина, однако важно лучше понять обеспокоенности и цели России", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Источник сообщил, что в Москве канцлер намерен "дать ясно понять", что Запад един в своей позиции и любая агрессия повлечет "болезненные, существенные санкции" против России. Шольц также укажет, что ФРГ готова к диалогу, вместе с тем настаивает на деэскалации, скопление войск на границе с Украиной "можно трактовать только как агрессию", пишет агентство.
В ходе визита в Киев Шольц намерен обсудить возможности по стабилизации украинской экономики. По словам источника, Германия выступает против "финляндизации" Украины, то есть придания нейтрального статуса, а также против моратория на вступление в НАТО.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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