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США не будут вводить превентивные санкции против России, заявил Пентагон
США не будут вводить превентивные санкции против России, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.02.2022
США не будут вводить превентивные санкции против России, заявил Пентагон
Администрация США по-прежнему не рассматривает возможность введения превентивных санкций в отношении России в связи с продолжающимся кризисом на Украине, заявил РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T19:25
2022-02-13T19:25
2022-02-13T21:11
в мире
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роберт менендес
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Администрация США по-прежнему не рассматривает возможность введения превентивных санкций в отношении России в связи с продолжающимся кризисом на Украине, заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."На текущий момент мы не рассматриваем возможность введения превентивного санкционного режима", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News. Представитель Пентагона подчеркнул, что, если масштабные санкции будут введены против России сейчас, они "утратят свой сдерживающий эффект"."Мы считаем, что они сохраняют такой эффект, находясь в резерве", - указал высокопоставленный военный США.Ранее группа демократов во главе с сенатором Робертом Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.На минувшей неделе сообщалось, что конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.
https://ria.ru/20220213/kitay-1772587041.html
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в мире, министерство обороны сша, сша, россия, украина, санкции в отношении россии, роберт менендес, джон кирби
19:25 13.02.2022 (обновлено: 21:11 13.02.2022)
США не будут вводить превентивные санкции против России, заявил Пентагон
Представитель Пентагона Кирби: США не будут вводить превентивные санкции против России