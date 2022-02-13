https://ria.ru/20220213/sanktsii-1772591359.html
В Австрии испугались последствий введения санкций против России
В Австрии испугались последствий введения санкций против России - РИА Новости, 13.02.2022
В Австрии испугались последствий введения санкций против России
Возможные санкции против России могут болезненно отразиться, в том числе, и на Австрии, заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T17:17
2022-02-13T17:17
2022-02-13T17:17
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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Возможные санкции против России могут болезненно отразиться, в том числе, и на Австрии, заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в эфире телеканала ORF."Да, конечно. У нас хороший экономический обмен, как с Украиной, так и с Россией", - ответила Шрамбёк на вопрос о том, могут ли санкции против России болезненно отразиться на Австрии.Министр отметила, что Австрия стоит на шестом месте по объему инвестиций в Украину, в стране представлены 200 австрийских предприятий. "Нам нужна деэскалация... нет смысла ставить все на кон", - сказала политик, отметив, что Австрия всегда готова к диалогу.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220212/orban-1772503113.html
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в мире, нато, россия, австрия, евросоюз
В Австрии испугались последствий введения санкций против России
Министр экономики Шрамбек: возможные санкции против России болезненно отразятся на Австрии