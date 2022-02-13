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США составляют списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине
США составляют списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине - РИА Новости, 13.02.2022
США составляют списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине
США готовят списки представителей российских экономических элит, которые в случае эскалации на Украине не смогут свободно перемещаться по миру и тратить свои... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T17:17
2022-02-13T17:57
экономика
россия
сша
украина
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США готовят списки представителей российских экономических элит, которые в случае эскалации на Украине не смогут свободно перемещаться по миру и тратить свои деньги, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.В интервью телекомпании CNN он подтвердил, что такая мера будет присутствовать в санкционном пакете, который готовят США и их союзники на случай, если Россия решится напасть на соседнюю страну.Он добавил, что в случае вторжения "пакет потенциальных экономических последствий" ударит по "многим из этих олигархов".Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.
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экономика, россия, сша, украина, джейк салливан
17:17 13.02.2022 (обновлено: 17:57 13.02.2022)
 
США составляют списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине

Советник Салливан: США составляют списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США готовят списки представителей российских экономических элит, которые в случае эскалации на Украине не смогут свободно перемещаться по миру и тратить свои деньги, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
В интервью телекомпании CNN он подтвердил, что такая мера будет присутствовать в санкционном пакете, который готовят США и их союзники на случай, если Россия решится напасть на соседнюю страну.
"Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциями, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить... Это затронет людей в окружении президента (России Владимира) Путина", - сказал Салливан.
Он добавил, что в случае вторжения "пакет потенциальных экономических последствий" ударит по "многим из этих олигархов".
Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.
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ЭкономикаРоссияСШАУкраинаДжейк Салливан
 
 
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