https://ria.ru/20220213/sanktsii-1772591150.html

США составляют списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине

США составляют списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине - РИА Новости, 13.02.2022

США составляют списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине

США готовят списки представителей российских экономических элит, которые в случае эскалации на Украине не смогут свободно перемещаться по миру и тратить свои... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T17:17

2022-02-13T17:17

2022-02-13T17:57

экономика

россия

сша

украина

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США готовят списки представителей российских экономических элит, которые в случае эскалации на Украине не смогут свободно перемещаться по миру и тратить свои деньги, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.В интервью телекомпании CNN он подтвердил, что такая мера будет присутствовать в санкционном пакете, который готовят США и их союзники на случай, если Россия решится напасть на соседнюю страну.Он добавил, что в случае вторжения "пакет потенциальных экономических последствий" ударит по "многим из этих олигархов".Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

россия

сша

украина

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экономика, россия, сша, украина, джейк салливан