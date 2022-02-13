15:26 13.02.2022 (обновлено: 15:39 13.02.2022)
Лизингодатели потребовали от Украины вернуть самолеты на территорию ЕС
Лизингодатели потребовали от украинских авиаперевозчиков вернуть самолеты на территорию ЕС
Пассажирский самолет Boeing 777
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС, сообщила в воскресенье пресс-служба украинской авиакомпании SkyUp.
"Двенадцатого февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС", - говорится в сообщении на сайте компании.
Перед этим украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. В то же время глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский в комментарии этому же изданию заявил, что ему ничего неизвестно о том, что международные страховщики готовят такое решение по Украине. По его словам, если данное решение действительно будет принято, то над Украиной перестанут летать самолеты.