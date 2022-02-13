11:36 13.02.2022 (обновлено: 16:05 13.02.2022)
Самолет SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в пространство Украины
Рейс SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в воздушное пространство Украины
CC BY-SA 4.0 / N509FZ /
Самолет компании SkyUp. Архивное фото
КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Самолет украинской авиакомпании SkyUp приземлился в Кишиневе из-за того, что ему запретили входить в воздушное пространство Украины. Об этом заявила пресс-служба перевозчика.
"Двенадцатого февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", — говорится в сообщении.
Отмечается, что SkyUp договорился о посадке в ближайшем к Украине аэропорту. Для 175 пассажиров организовали трансфер в Киев.
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Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что уже в ближайший час автобусы с пассажирами отправятся в Киев.
"Украинские консулы сейчас находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдавии и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание. Сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом. Для этого в Кишинев уже прибыли четыре автобуса", — приводит его слова "Европейская правда".
"Украинские консулы сейчас находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдавии и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание. Сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом. Для этого в Кишинев уже прибыли четыре автобуса", — приводит его слова "Европейская правда".
О том, что украинское воздушное пространство окажется фактически закрытым, написало издание "Страна.ua". По словам ее источников на авиарынке, 14 февраля пул крупнейших международных страховых компаний объявит о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. Это означает, что все самолеты должны будут покинуть страну.