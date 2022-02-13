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https://ria.ru/20220213/samolet-1772551735.html
Самолет SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в пространство Украины
Самолет SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в пространство Украины - РИА Новости, 13.02.2022
Самолет SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в пространство Украины
Самолет украинской авиакомпании SkyUp приземлился в Кишиневе из-за того, что ему запретили входить в воздушное пространство Украины. Об этом заявила... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:36
2022-02-13T16:05
в мире
кишинев
мадейра
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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Самолет украинской авиакомпании SkyUp приземлился в Кишиневе из-за того, что ему запретили входить в воздушное пространство Украины. Об этом заявила пресс-служба перевозчика. В компании пояснили, что лайнер с бортовым номером UR-SQO, летевший с Мадейры в Киев, был вынужден сесть в столице Молдавии из-за требований владельца."Двенадцатого февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", — говорится в сообщении.Отмечается, что SkyUp договорился о посадке в ближайшем к Украине аэропорту. Для 175 пассажиров организовали трансфер в Киев.Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что уже в ближайший час автобусы с пассажирами отправятся в Киев."Украинские консулы сейчас находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдавии и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание. Сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом. Для этого в Кишинев уже прибыли четыре автобуса", — приводит его слова "Европейская правда".О том, что украинское воздушное пространство окажется фактически закрытым, написало издание "Страна.ua". По словам ее источников на авиарынке, 14 февраля пул крупнейших международных страховых компаний объявит о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. Это означает, что все самолеты должны будут покинуть страну.Тем не менее массовых отмен рейсов пока не наблюдается. Как свидетельствуют онлайн-табло аэропортов Борисполя, Харькова, Запорожья, Львова и Днепра, полеты выполняются по расписанию.
https://ria.ru/20220212/aviakompaniya-1772498496.html
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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в мире, кишинев, мадейра
11:36 13.02.2022 (обновлено: 16:05 13.02.2022)
 
Самолет SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в пространство Украины

Рейс SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в воздушное пространство Украины

CC BY-SA 4.0 / N509FZ / Самолет компании SkyUp
Самолет компании SkyUp - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
CC BY-SA 4.0 / N509FZ /
Самолет компании SkyUp. Архивное фото
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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Самолет украинской авиакомпании SkyUp приземлился в Кишиневе из-за того, что ему запретили входить в воздушное пространство Украины. Об этом заявила пресс-служба перевозчика.
В компании пояснили, что лайнер с бортовым номером UR-SQO, летевший с Мадейры в Киев, был вынужден сесть в столице Молдавии из-за требований владельца.
"Двенадцатого февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", — говорится в сообщении.
Отмечается, что SkyUp договорился о посадке в ближайшем к Украине аэропорту. Для 175 пассажиров организовали трансфер в Киев.
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Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что уже в ближайший час автобусы с пассажирами отправятся в Киев.

"Украинские консулы сейчас находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдавии и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание. Сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом. Для этого в Кишинев уже прибыли четыре автобуса", — приводит его слова "Европейская правда".
О том, что украинское воздушное пространство окажется фактически закрытым, написало издание "Страна.ua". По словам ее источников на авиарынке, 14 февраля пул крупнейших международных страховых компаний объявит о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. Это означает, что все самолеты должны будут покинуть страну.
Тем не менее массовых отмен рейсов пока не наблюдается. Как свидетельствуют онлайн-табло аэропортов Борисполя, Харькова, Запорожья, Львова и Днепра, полеты выполняются по расписанию.
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