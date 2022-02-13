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Какое положение рук на руле на самом деле правильное?
Автолюбителям напомнили про правильное положение рук на руле - РИА Новости, 13.02.2022
Какое положение рук на руле на самом деле правильное?
Руки на рулевом колесе стоит держать чуть выше середины руля с левой и с правой стороны, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж одного из... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T01:15
2022-02-13T01:15
авто
общество
россия
павел червяков
авилон
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Руки на рулевом колесе стоит держать чуть выше середины руля с левой и с правой стороны, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков.Также в определенных ситуациях правильными будут "открытый" (руки лежат вдоль рулевого колеса) и "закрытый" (пальцы сомкнуты вокруг обода руля) хват. Первый используется при маневрировании, когда руки должны быть максимально свободны, а "закрытый" нужен для максимального контроля рулевого колеса, например, на неровной или скользкой дороге, отметил эксперт.Среди самых типичных ошибок он выделил ситуацию, когда обе руки либо сверху, либо снизу, а также, если водитель маневрирует одной рукой.Кроме того, неправильно класть руки на нижнюю часть руля, как бы просовывая в рулевое колесо, предупредил Червяков."Все эти формы хвата и положения рук максимально опасны. Это связано с тем, что в экстренной ситуации вы занервничаете, и из-за неверного положения рук точно не успеете максимально правильно отреагировать на ситуацию, и кроме того, рискуете получить травму кистей", — заключил собеседник агентства.
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авто, общество, россия, павел червяков, авилон
01:15 13.02.2022
 
Автолюбителям напомнили про правильное положение рук на руле

Автоэксперт Червяков: руки на руле стоит держать чуть выше середины руля с обеих сторон

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВодитель за рулем автомобиля
Водитель за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Водитель за рулем автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Руки на рулевом колесе стоит держать чуть выше середины руля с левой и с правой стороны, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков.
Также в определенных ситуациях правильными будут "открытый" (руки лежат вдоль рулевого колеса) и "закрытый" (пальцы сомкнуты вокруг обода руля) хват. Первый используется при маневрировании, когда руки должны быть максимально свободны, а "закрытый" нужен для максимального контроля рулевого колеса, например, на неровной или скользкой дороге, отметил эксперт.
Среди самых типичных ошибок он выделил ситуацию, когда обе руки либо сверху, либо снизу, а также, если водитель маневрирует одной рукой.
Кроме того, неправильно класть руки на нижнюю часть руля, как бы просовывая в рулевое колесо, предупредил Червяков.
"Все эти формы хвата и положения рук максимально опасны. Это связано с тем, что в экстренной ситуации вы занервничаете, и из-за неверного положения рук точно не успеете максимально правильно отреагировать на ситуацию, и кроме того, рискуете получить травму кистей", — заключил собеседник агентства.
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АвтоОбществоРоссияПавел ЧервяковАвилон
 
 
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