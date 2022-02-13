https://ria.ru/20220213/rul-1772522450.html

Какое положение рук на руле на самом деле правильное?

Автолюбителям напомнили про правильное положение рук на руле - РИА Новости, 13.02.2022

Какое положение рук на руле на самом деле правильное?

Руки на рулевом колесе стоит держать чуть выше середины руля с левой и с правой стороны, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж одного из... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T01:15

2022-02-13T01:15

2022-02-13T01:15

авто

общество

россия

павел червяков

авилон

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Руки на рулевом колесе стоит держать чуть выше середины руля с левой и с правой стороны, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков.Также в определенных ситуациях правильными будут "открытый" (руки лежат вдоль рулевого колеса) и "закрытый" (пальцы сомкнуты вокруг обода руля) хват. Первый используется при маневрировании, когда руки должны быть максимально свободны, а "закрытый" нужен для максимального контроля рулевого колеса, например, на неровной или скользкой дороге, отметил эксперт.Среди самых типичных ошибок он выделил ситуацию, когда обе руки либо сверху, либо снизу, а также, если водитель маневрирует одной рукой.Кроме того, неправильно класть руки на нижнюю часть руля, как бы просовывая в рулевое колесо, предупредил Червяков."Все эти формы хвата и положения рук максимально опасны. Это связано с тем, что в экстренной ситуации вы занервничаете, и из-за неверного положения рук точно не успеете максимально правильно отреагировать на ситуацию, и кроме того, рискуете получить травму кистей", — заключил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/akkumulyator-1771928665.html

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авто, общество, россия, павел червяков, авилон