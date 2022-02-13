https://ria.ru/20220213/reznya-1772524724.html

Зеленский спланировал кровавую резню русских на Украине

В Раде заявили о подготовке Зеленского к "резне русских" - РИА Новости, 13.02.2022

Зеленский спланировал кровавую резню русских на Украине

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Telegram, что украинские власти под руководством президента Владимира Зеленского... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T01:29

2022-02-13T01:29

2022-02-13T01:32

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Telegram, что украинские власти под руководством президента Владимира Зеленского начали подготовку к физическому истреблению русского населения страны.По информации парламентария, непосредственными исполнителями массовых убийств станут отряды националистов. При этом он подчеркнул, что сами радикалы "давно не скрывают своих планов начать бойню русских внутри страны".По его мнению, возможны дальнейшие попытки предотвратить утечку информации об этнических чистках.В июле 2021 года парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости к русским неприемлемы, Москва продолжит добиваться от украинской стороны выполнения ее обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права нацменьшинств.

https://ria.ru/20220212/kloun-1772407839.html

https://ria.ru/20220212/zelenskogo-1772458371.html

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в мире, украина, киев, илья кива, владимир зеленский, россия