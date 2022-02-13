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Зеленский спланировал кровавую резню русских на Украине
В Раде заявили о подготовке Зеленского к "резне русских" - РИА Новости, 13.02.2022
Зеленский спланировал кровавую резню русских на Украине
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Telegram, что украинские власти под руководством президента Владимира Зеленского... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T01:29
2022-02-13T01:32
в мире
украина
киев
илья кива
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Telegram, что украинские власти под руководством президента Владимира Зеленского начали подготовку к физическому истреблению русского населения страны.По информации парламентария, непосредственными исполнителями массовых убийств станут отряды националистов. При этом он подчеркнул, что сами радикалы "давно не скрывают своих планов начать бойню русских внутри страны".По его мнению, возможны дальнейшие попытки предотвратить утечку информации об этнических чистках.В июле 2021 года парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости к русским неприемлемы, Москва продолжит добиваться от украинской стороны выполнения ее обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права нацменьшинств.
https://ria.ru/20220212/kloun-1772407839.html
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в мире, украина, киев, илья кива, владимир зеленский, россия
01:29 13.02.2022 (обновлено: 01:32 13.02.2022)
 
В Раде заявили о подготовке Зеленского к "резне русских"

Депутат Рады Кива: Зеленский готовит отряды для массовых убийств русских на Украине

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Telegram, что украинские власти под руководством президента Владимира Зеленского начали подготовку к физическому истреблению русского населения страны.

"Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет сайты и телеграм каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины", — написал Кива.

По информации парламентария, непосредственными исполнителями массовых убийств станут отряды националистов. При этом он подчеркнул, что сами радикалы "давно не скрывают своих планов начать бойню русских внутри страны".
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По его мнению, возможны дальнейшие попытки предотвратить утечку информации об этнических чистках.
"В ближайшее время могут отключить интернет и связь", — добавил Кива.
В июле 2021 года парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости к русским неприемлемы, Москва продолжит добиваться от украинской стороны выполнения ее обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права нацменьшинств.
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