Эксперт назвал цель звонка Байдена Путину
Эксперт Рогулев: целью звонка Байдена Путину для США было оказать давление на Москву
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не стоит рассматривать как попытку Вашингтона сделать примирительный шаг, цель звонка - оказать давление на Москву, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Лидеры РФ и США в субботу провели телефонные переговоры. Разговор запросила американская сторона.
"Они планировали разговор, но где-то через неделю. И одновременно скоординированным образом последовали звонки министров обороны, министров иностранных дел. То есть это никак не похоже на какой-то примирительный шаг или попытку решить вопрос. Это все шло в рамках развернутой американцами кампании против России. Я умаю, что вряд ли что-то изменится в ближайшее время", - сказал он в беседе с агентством.
Цель субботнего разговора для американцев – оказать давление на Россию, уверен эксперт.
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"Это, конечно, связано с их нежеланием обсуждать те вопросы, которые ставит Россия. Это подмена одного другим и, конечно, попытка представить Россию агрессивной страной, которая заставляет всех остальных принимать экстраординарные меры в виде эвакуации своих дипломатов. Я думаю, что цель была именно это", - подчеркнул Рогулев.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.