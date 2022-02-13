https://ria.ru/20220213/razgovor-1772549604.html

Эксперт назвал цель звонка Байдена Путину

Эксперт назвал цель звонка Байдена Путину - РИА Новости, 13.02.2022

Эксперт назвал цель звонка Байдена Путину

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не стоит рассматривать как попытку Вашингтона сделать примирительный шаг, цель... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T11:14

2022-02-13T11:14

2022-02-13T11:14

россия

сша

нато

киев

сергей лавров

дмитрий песков

мгу имени м. в. ломоносова

владимир путин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не стоит рассматривать как попытку Вашингтона сделать примирительный шаг, цель звонка - оказать давление на Москву, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Лидеры РФ и США в субботу провели телефонные переговоры. Разговор запросила американская сторона."Они планировали разговор, но где-то через неделю. И одновременно скоординированным образом последовали звонки министров обороны, министров иностранных дел. То есть это никак не похоже на какой-то примирительный шаг или попытку решить вопрос. Это все шло в рамках развернутой американцами кампании против России. Я умаю, что вряд ли что-то изменится в ближайшее время", - сказал он в беседе с агентством.Цель субботнего разговора для американцев – оказать давление на Россию, уверен эксперт."Это, конечно, связано с их нежеланием обсуждать те вопросы, которые ставит Россия. Это подмена одного другим и, конечно, попытка представить Россию агрессивной страной, которая заставляет всех остальных принимать экстраординарные меры в виде эвакуации своих дипломатов. Я думаю, что цель была именно это", - подчеркнул Рогулев.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220212/peregovory-1772514944.html

россия

сша

киев

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россия, сша, нато, киев, сергей лавров, дмитрий песков, мгу имени м. в. ломоносова, владимир путин, джо байден