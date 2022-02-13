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Девять симптомов рака, которые нельзя игнорировать
Врач назвал девять основных симптомов рака - РИА Новости, 13.02.2022
Девять симптомов рака, которые нельзя игнорировать
Доктор Амен Сибтейн в беседе с Daily Express назвал девять основных симптомов рака. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T17:44
2022-02-13T20:28
здоровье - общество
рак
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Доктор Амен Сибтейн в беседе с Daily Express назвал девять основных симптомов рака."Если у вас появились необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трех недель, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается ощущений в костях", — рассказал врач.Беспричинные кровотечения и потеря веса также сигнализируют о серьезных нарушениях в работе организма.Помимо этого, симптомами рака могут быть усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей, постоянный кашель и проблемы с глотанием, а также вздутие живота.Ранее врач Наталья Половодова рекомендовала спать в полной темноте, чтобы избежать риска развития онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20220209/rak-1771815178.html
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здоровье - общество, рак
17:44 13.02.2022 (обновлено: 20:28 13.02.2022)
 
Врач назвал девять основных симптомов рака

Доктор Сибтейн назвал необъяснимые боли, потерю веса и кровотечения симптомами рака

© Pixabay / PDPicsОнкология
Онкология - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Pixabay / PDPics
Онкология
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Доктор Амен Сибтейн в беседе с Daily Express назвал девять основных симптомов рака.
"Если у вас появились необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трех недель, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается ощущений в костях", — рассказал врач.
Беспричинные кровотечения и потеря веса также сигнализируют о серьезных нарушениях в работе организма.
Помимо этого, симптомами рака могут быть усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей, постоянный кашель и проблемы с глотанием, а также вздутие живота.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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Мясников назвал фактор, снижающий риск развития рака
Ранее врач Наталья Половодова рекомендовала спать в полной темноте, чтобы избежать риска развития онкологических заболеваний.
 
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