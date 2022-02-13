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Всемирный день радио

Всемирный день радио - РИА Новости, 13.02.2022

Всемирный день радио

Ежегодно 13 февраля отмечается Всемирный день радио. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T04:03

2022-02-13T04:03

2022-02-13T04:03

справки

россия

александр попов

технологии

общество

всемирный день радио

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Ежегодно 13 февраля отмечается Всемирный день радио.В 2011 году он был провозглашен на 36-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.В 2012 году это предложение официально одобрила Генеральная Ассамблея ООН.Дата проведения Всемирного дня радио была выбрана неслучайно – 13 февраля 1946 года было создано "Радио ООН".Радио является мощным средством распространения информации и представляет собой платформу для всеобщего обсуждения насущных вопросов. На глобальном уровне радио остается наиболее широко распространенным средством массовой информации.Радио способно охватить самую широкую аудиторию, донести до слушателя голоса и мнения самых различных представителей общества. Радиостанции предлагают самый широкий спектр программ, нацеленных на самые разнообразные аудитории.Радио является недорогим средством информации, проникающим в самые удаленные уголки мира. Оно дает возможность всем людям, независимо от уровня образования и достатка, принять участие в обсуждении важных для общества вопросов.Радио является важнейшим средством оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и во время ликвидации последствий стихийных бедствий. Радио успешно адаптируется к новым технологиям и достижениям, таким, как высокоскоростной интернет, цифровое вещание в стандарте DAB и мобильные устройства. Всемирный день радио проводится с целью повышения осведомленности общественности и СМИ о важности радио, обеспечения доступа к информации с его помощью и в целях укрепления международных связей и сотрудничества между радиовещателями. Каждый год проведения Всемирного дня радо посвящен определенной теме. В 2022 году тема Всемирного дня радио − "Радио и доверие".Она также разделена на три основные подтемы:В России День радио ежегодно отмечается 7 мая. Официальным праздником день был утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года.Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова (1859-1905).7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском университете Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, александр попов, технологии, общество, всемирный день радио