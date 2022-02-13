https://ria.ru/20220213/putin-1772555386.html

Обозначенных Путиным в Мюнхенской речи проблем стало больше, заявил Песков

Обозначенных Путиным в Мюнхенской речи проблем стало больше, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2022

Обозначенных Путиным в Мюнхенской речи проблем стало больше, заявил Песков

Проблем, обозначенных Владимиром Путиным в Мюнхенской речи, стало только больше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T12:10

2022-02-13T12:10

2022-02-13T14:29

в мире

россия

мюнхенская конференция по безопасности

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Проблем, обозначенных Владимиром Путиным в Мюнхенской речи, стало только больше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он напомнил, что уже тогда российский лидер говорил о ракетах-перехватчиках, которые США размещают в Румынии и Болгарии."Ну эти же самые ракеты могут быть быстро профилированы уже в ракеты атакующие. Реальность? Реальность! То есть актуальность никоим образом не пропадает. Причем к сожалению. Очень хотелось бы, чтобы проблем, которые именовал Путин в Мюнхенской речи, стало меньше в 2022 году", — сказал Песков.Однако их становится только больше, отметил пресс-секретарь."Зачем НАТО идет к нашим границам? И безопаснее ли становится европейский континент? Но Путин тогда, если я не ошибаюсь, сказал: что, Европа стала безопасней, когда НАТО расширилось последний раз? Разве какие-то проблемы в Европе являются главными для нас вызовами? Разве не терроризм? А угроза терроризма она не менее актуальна и сегодня. Разве можно, например, решать проблему терроризма без Индии? А ведь ни Индия, ни Россия не имеют никакого отношения к НАТО. Так какая же роль НАТО? Где миротворчество НАТО? Это военная организация, которая нацелена прежде всего против нас", — перечислил он.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220212/bezopasnost-1772424411.html

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"Их стало больше" – Песков о проблемах, обозначенных Путиным в Мюнхенской речи в 2007 году Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве очень хотелось бы, чтобы проблем, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в Мюнхенской речи, стало меньше в 2022 году, но их стало больше. 2022-02-13T12:10 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, мюнхенская конференция по безопасности, владимир путин, дмитрий песков