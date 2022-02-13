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Обозначенных Путиным в Мюнхенской речи проблем стало больше, заявил Песков
Обозначенных Путиным в Мюнхенской речи проблем стало больше, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2022
Обозначенных Путиным в Мюнхенской речи проблем стало больше, заявил Песков
Проблем, обозначенных Владимиром Путиным в Мюнхенской речи, стало только больше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T12:10
2022-02-13T14:29
в мире
россия
мюнхенская конференция по безопасности
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Проблем, обозначенных Владимиром Путиным в Мюнхенской речи, стало только больше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он напомнил, что уже тогда российский лидер говорил о ракетах-перехватчиках, которые США размещают в Румынии и Болгарии."Ну эти же самые ракеты могут быть быстро профилированы уже в ракеты атакующие. Реальность? Реальность! То есть актуальность никоим образом не пропадает. Причем к сожалению. Очень хотелось бы, чтобы проблем, которые именовал Путин в Мюнхенской речи, стало меньше в 2022 году", — сказал Песков.Однако их становится только больше, отметил пресс-секретарь."Зачем НАТО идет к нашим границам? И безопаснее ли становится европейский континент? Но Путин тогда, если я не ошибаюсь, сказал: что, Европа стала безопасней, когда НАТО расширилось последний раз? Разве какие-то проблемы в Европе являются главными для нас вызовами? Разве не терроризм? А угроза терроризма она не менее актуальна и сегодня. Разве можно, например, решать проблему терроризма без Индии? А ведь ни Индия, ни Россия не имеют никакого отношения к НАТО. Так какая же роль НАТО? Где миротворчество НАТО? Это военная организация, которая нацелена прежде всего против нас", — перечислил он.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220212/bezopasnost-1772424411.html
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"Их стало больше" – Песков о проблемах, обозначенных Путиным в Мюнхенской речи в 2007 году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве очень хотелось бы, чтобы проблем, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в Мюнхенской речи, стало меньше в 2022 году, но их стало больше.
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в мире, россия, мюнхенская конференция по безопасности, владимир путин, дмитрий песков
12:10 13.02.2022 (обновлено: 14:29 13.02.2022)
 
Обозначенных Путиным в Мюнхенской речи проблем стало больше, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: проблем, обозначенных Путиным в Мюнхенской речи, стало больше

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Проблем, обозначенных Владимиром Путиным в Мюнхенской речи, стало только больше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что уже тогда российский лидер говорил о ракетах-перехватчиках, которые США размещают в Румынии и Болгарии.
"Ну эти же самые ракеты могут быть быстро профилированы уже в ракеты атакующие. Реальность? Реальность! То есть актуальность никоим образом не пропадает. Причем к сожалению. Очень хотелось бы, чтобы проблем, которые именовал Путин в Мюнхенской речи, стало меньше в 2022 году", — сказал Песков.
Однако их становится только больше, отметил пресс-секретарь.
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 10:26В России
Песков назвал революционной Мюнхенскую речь Путина в 2007 году
"Зачем НАТО идет к нашим границам? И безопаснее ли становится европейский континент? Но Путин тогда, если я не ошибаюсь, сказал: что, Европа стала безопасней, когда НАТО расширилось последний раз? Разве какие-то проблемы в Европе являются главными для нас вызовами? Разве не терроризм? А угроза терроризма она не менее актуальна и сегодня. Разве можно, например, решать проблему терроризма без Индии? А ведь ни Индия, ни Россия не имеют никакого отношения к НАТО. Так какая же роль НАТО? Где миротворчество НАТО? Это военная организация, которая нацелена прежде всего против нас", — перечислил он.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле Байришер Хоф - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 00:17
Мюнхенская речь Владимира Путина (2007)
 
В миреРоссияМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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