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Пушилин назвал обстановку в Донбассе "горячей"
Пушилин назвал обстановку в Донбассе "горячей" - РИА Новости, 13.02.2022
Пушилин назвал обстановку в Донбассе "горячей"
Украинская сторона продолжает наращивать силы и технику, нужна полная готовность со стороны Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T21:12
2022-02-13T21:12
2022-02-13T21:43
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинская сторона продолжает наращивать силы и технику, нужна полная готовность со стороны Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Наша разведка и все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идет по нарастающей с украинской стороны. Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, все "горячо". Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр
21:12 13.02.2022 (обновлено: 21:43 13.02.2022)
Пушилин назвал обстановку в Донбассе "горячей"
Глава ДНР Пушилин: украинская сторона продолжает наращивать силы в Донбассе