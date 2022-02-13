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Пушилин назвал обстановку в Донбассе "горячей"
Пушилин назвал обстановку в Донбассе "горячей" - РИА Новости, 13.02.2022
Пушилин назвал обстановку в Донбассе "горячей"
Украинская сторона продолжает наращивать силы и технику, нужна полная готовность со стороны Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T21:12
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в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинская сторона продолжает наращивать силы и технику, нужна полная готовность со стороны Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Наша разведка и все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идет по нарастающей с украинской стороны. Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, все "горячо". Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр
21:12 13.02.2022 (обновлено: 21:43 13.02.2022)
 
Пушилин назвал обстановку в Донбассе "горячей"

Глава ДНР Пушилин: украинская сторона продолжает наращивать силы в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинская сторона продолжает наращивать силы и технику, нужна полная готовность со стороны Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Наша разведка и все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идет по нарастающей с украинской стороны. Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, все "горячо". Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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