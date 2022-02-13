https://ria.ru/20220213/pushilin-1772608836.html

Пушилин назвал обстановку в Донбассе "горячей"

Пушилин назвал обстановку в Донбассе "горячей" - РИА Новости, 13.02.2022

Пушилин назвал обстановку в Донбассе "горячей"

Украинская сторона продолжает наращивать силы и технику, нужна полная готовность со стороны Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T21:12

2022-02-13T21:12

2022-02-13T21:43

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинская сторона продолжает наращивать силы и технику, нужна полная готовность со стороны Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Наша разведка и все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идет по нарастающей с украинской стороны. Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, все "горячо". Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр