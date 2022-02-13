20:03 13.02.2022 (обновлено: 20:11 13.02.2022)
Власти Москвы проверят обоснованность начислений за отопление в Коптево
Департамент ЖКХ Москвы проверит обоснованность начислений за отопление в Коптево
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Департамент ЖКХ Москвы проверит обоснованность начислений, выставленных частными управляющими компаниями в районе Коптево, сообщает пресс-служба департамента.
Ведомство отмечает, что в СМИ и соцсетях появились сообщения о возросших начислениях за отопление в районе Коптево Северного административного округа, которые выставлены москвичам частными управляющими компаниями.
"По факту выставленных в районе Коптево в адрес жителей отдельными частными управляющими компаниями счетов департамент ЖКХ проверит обоснованность расчетов начислений за отопление", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с требованиями федерального законодательства проводится корректировка платежей за отопление.
"В этих документах установлен принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема. По итогам года проводится корректировка стоимости до фактического объема поставленной в жилой дом тепловой энергии", - добавляется в сообщении.