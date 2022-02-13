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Власти Москвы проверят обоснованность начислений за отопление в Коптево
Власти Москвы проверят обоснованность начислений за отопление в Коптево - РИА Новости, 13.02.2022
Власти Москвы проверят обоснованность начислений за отопление в Коптево
Департамент ЖКХ Москвы проверит обоснованность начислений, выставленных частными управляющими компаниями в районе Коптево, сообщает пресс-служба департамента. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T20:03
2022-02-13T20:11
общество
жкх
москва
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Департамент ЖКХ Москвы проверит обоснованность начислений, выставленных частными управляющими компаниями в районе Коптево, сообщает пресс-служба департамента.Ведомство отмечает, что в СМИ и соцсетях появились сообщения о возросших начислениях за отопление в районе Коптево Северного административного округа, которые выставлены москвичам частными управляющими компаниями.Уточняется, что в соответствии с требованиями федерального законодательства проводится корректировка платежей за отопление."В этих документах установлен принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема. По итогам года проводится корректировка стоимости до фактического объема поставленной в жилой дом тепловой энергии", - добавляется в сообщении.
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общество, жкх, москва, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
20:03 13.02.2022 (обновлено: 20:11 13.02.2022)
 
Власти Москвы проверят обоснованность начислений за отопление в Коптево

Департамент ЖКХ Москвы проверит обоснованность начислений за отопление в Коптево

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Департамент ЖКХ Москвы проверит обоснованность начислений, выставленных частными управляющими компаниями в районе Коптево, сообщает пресс-служба департамента.
Ведомство отмечает, что в СМИ и соцсетях появились сообщения о возросших начислениях за отопление в районе Коптево Северного административного округа, которые выставлены москвичам частными управляющими компаниями.
"По факту выставленных в районе Коптево в адрес жителей отдельными частными управляющими компаниями счетов департамент ЖКХ проверит обоснованность расчетов начислений за отопление", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с требованиями федерального законодательства проводится корректировка платежей за отопление.
"В этих документах установлен принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема. По итогам года проводится корректировка стоимости до фактического объема поставленной в жилой дом тепловой энергии", - добавляется в сообщении.
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ОбществоЖКХМоскваДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы
 
 
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