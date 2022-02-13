https://ria.ru/20220213/proverka-1772603543.html

Власти Москвы проверят обоснованность начислений за отопление в Коптево

Власти Москвы проверят обоснованность начислений за отопление в Коптево - РИА Новости, 13.02.2022

Власти Москвы проверят обоснованность начислений за отопление в Коптево

Департамент ЖКХ Москвы проверит обоснованность начислений, выставленных частными управляющими компаниями в районе Коптево, сообщает пресс-служба департамента. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T20:03

2022-02-13T20:03

2022-02-13T20:11

общество

жкх

москва

департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Департамент ЖКХ Москвы проверит обоснованность начислений, выставленных частными управляющими компаниями в районе Коптево, сообщает пресс-служба департамента.Ведомство отмечает, что в СМИ и соцсетях появились сообщения о возросших начислениях за отопление в районе Коптево Северного административного округа, которые выставлены москвичам частными управляющими компаниями.Уточняется, что в соответствии с требованиями федерального законодательства проводится корректировка платежей за отопление."В этих документах установлен принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема. По итогам года проводится корректировка стоимости до фактического объема поставленной в жилой дом тепловой энергии", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220202/ekonomiya-1770609283.html

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общество, жкх, москва, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы