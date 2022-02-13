07:35 13.02.2022 (обновлено: 07:53 13.02.2022)
Популярность Дня святого Валентина в России за 15 лет упала в четыре раза
SuperJob: популярность Дня святого Валентина в России за 15 лет снизилась в четыре раза
Празднование Дня святого Валентина. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Популярность Дня всех влюбленных в России за 15 лет снизилась в четыре раза, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие 3000 респондентов.
"В этом году только 12 процентов россиян собираются отмечать День святого Валентина, 78 процентов проигнорируют его. Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16 процентов) и женщин (14 процентов против 11 процентов среди мужчин). День влюбленных пришел в Россию в 1990-х, однако уже на протяжении 15 лет его популярность неуклонно снижается. Если в 2007 году праздник отмечал каждый второй россиянин, то уже в 2009 — только 40 процентов, а в 2021 — лишь 13 процентов", — выяснили аналитики.
Тем не менее, по данным авторов исследования, каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях (33 процентов), в День святого Валентина собирается подарить любимой женщине цветы.
Готовность порадовать букетом свою вторую половину зависит от возраста: если среди мужчин до 34 лет это сделает каждый второй (50 процентов), то среди респондентов старше 45 — только каждый четвертый (27 процентов). В этом году купить цветы для возлюбленной 14 февраля планируют на пять процентных пунктов меньше мужчин, чем в прошлом.
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