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Популярность Дня святого Валентина в России за 15 лет упала в четыре раза

Популярность Дня святого Валентина в России за 15 лет упала в четыре раза - РИА Новости, 13.02.2022

Популярность Дня святого Валентина в России за 15 лет упала в четыре раза

Популярность Дня всех влюбленных в России за 15 лет снизилась в четыре раза, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T07:35

2022-02-13T07:35

2022-02-13T07:53

общество

россия

день святого валентина

москва

superjob

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Популярность Дня всех влюбленных в России за 15 лет снизилась в четыре раза, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие 3000 респондентов.Тем не менее, по данным авторов исследования, каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях (33 процентов), в День святого Валентина собирается подарить любимой женщине цветы.Готовность порадовать букетом свою вторую половину зависит от возраста: если среди мужчин до 34 лет это сделает каждый второй (50 процентов), то среди респондентов старше 45 — только каждый четвертый (27 процентов). В этом году купить цветы для возлюбленной 14 февраля планируют на пять процентных пунктов меньше мужчин, чем в прошлом.

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2022

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общество, россия, день святого валентина, москва, superjob