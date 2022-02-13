https://ria.ru/20220213/posol-1772583401.html

Дипмиссия в Швеции не стала комментировать, выругался ли посол в интервью

Дипмиссия в Швеции не стала комментировать, выругался ли посол в интервью - РИА Новости, 13.02.2022

Дипмиссия в Швеции не стала комментировать, выругался ли посол в интервью

Посольство РФ в Швеции не стало комментировать РИА Новости, действительно ли посол Виктор Татаринцев в своем ответе о санкциях запада использовал ругательство. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T16:10

2022-02-13T16:10

2022-02-13T17:03

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Швеции не стало комментировать РИА Новости, действительно ли посол Виктор Татаринцев в своем ответе о санкциях запада использовал ругательство.Ранее шведская газета Aftonbladet привела слова российского посла из интервью изданию, где он, отвечая на вопрос о западных санкциях, сказал, что Россия на них не обращает внимание, использовав для выражения этой мысли грубое слово. На сайте издания полный текст интервью с цитатами доступен только подписчикам, а в подводке к статье не уточняется, на каком языке давал интервью посол."Посольство РФ в Швеции не даёт комментариев по этому поводу", - сказали агентству в дипмиссии.Виктор Татаринцев занимает пост чрезвычайного и полномочного посла России в Швеции с мая 2014 года.

https://ria.ru/20220212/shvetsiya-1772405614.html

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