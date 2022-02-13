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Дипмиссия в Швеции не стала комментировать, выругался ли посол в интервью
Дипмиссия в Швеции не стала комментировать, выругался ли посол в интервью - РИА Новости, 13.02.2022
Дипмиссия в Швеции не стала комментировать, выругался ли посол в интервью
Посольство РФ в Швеции не стало комментировать РИА Новости, действительно ли посол Виктор Татаринцев в своем ответе о санкциях запада использовал ругательство. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T16:10
2022-02-13T17:03
в мире
россия
швеция
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Швеции не стало комментировать РИА Новости, действительно ли посол Виктор Татаринцев в своем ответе о санкциях запада использовал ругательство.Ранее шведская газета Aftonbladet привела слова российского посла из интервью изданию, где он, отвечая на вопрос о западных санкциях, сказал, что Россия на них не обращает внимание, использовав для выражения этой мысли грубое слово. На сайте издания полный текст интервью с цитатами доступен только подписчикам, а в подводке к статье не уточняется, на каком языке давал интервью посол."Посольство РФ в Швеции не даёт комментариев по этому поводу", - сказали агентству в дипмиссии.Виктор Татаринцев занимает пост чрезвычайного и полномочного посла России в Швеции с мая 2014 года.
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в мире, россия, швеция
16:10 13.02.2022 (обновлено: 17:03 13.02.2022)
 
Дипмиссия в Швеции не стала комментировать, выругался ли посол в интервью

Дипмиссия России в Швеции не прокомментировала, выругался ли посол Татаринцев в интервью

© Фото : МИД РоссииПосол России в Швеции Виктор Татаринцев
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : МИД России
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Швеции не стало комментировать РИА Новости, действительно ли посол Виктор Татаринцев в своем ответе о санкциях запада использовал ругательство.
Ранее шведская газета Aftonbladet привела слова российского посла из интервью изданию, где он, отвечая на вопрос о западных санкциях, сказал, что Россия на них не обращает внимание, использовав для выражения этой мысли грубое слово. На сайте издания полный текст интервью с цитатами доступен только подписчикам, а в подводке к статье не уточняется, на каком языке давал интервью посол.
"Посольство РФ в Швеции не даёт комментариев по этому поводу", - сказали агентству в дипмиссии.
Виктор Татаринцев занимает пост чрезвычайного и полномочного посла России в Швеции с мая 2014 года.
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