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Запад продолжит накачивать Украину оружием, считает Полянский
Запад продолжит накачивать Украину оружием, считает Полянский - РИА Новости, 13.02.2022
Запад продолжит накачивать Украину оружием, считает Полянский
Военная риторика Запада в ближайшие дни может пойти на спад, но продолжится накачка Украины оружием, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T21:34
2022-02-13T21:34
2022-02-13T21:34
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Военная риторика Запада в ближайшие дни может пойти на спад, но продолжится накачка Украины оружием, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мне кажется, что это нагнетание в какой-то момент должно сдуться, и уже наверное можно ждать, что в ближайшие дни наши западные коллеги начнут присваивать себе лавры так сказать победы над Россией, что они остановили нашу военщину на границе с Украиной, спасли и так далее. И продолжат при этом конечно накачивать страну оружием. Потому что нужно готовиться к таким ситуациям. Это все просчитывается как сценарий Голливуда", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
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в мире, россия, украина, сша, нато, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр
Запад продолжит накачивать Украину оружием, считает Полянский
Первый зампостпреда России при ООН Полянский: Запад продолжит накачивать Украину оружием