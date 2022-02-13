https://ria.ru/20220213/polyanskiy-1772610147.html

Запад продолжит накачивать Украину оружием, считает Полянский

Запад продолжит накачивать Украину оружием, считает Полянский - РИА Новости, 13.02.2022

Запад продолжит накачивать Украину оружием, считает Полянский

Военная риторика Запада в ближайшие дни может пойти на спад, но продолжится накачка Украины оружием, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T21:34

2022-02-13T21:34

2022-02-13T21:34

в мире

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Военная риторика Запада в ближайшие дни может пойти на спад, но продолжится накачка Украины оружием, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мне кажется, что это нагнетание в какой-то момент должно сдуться, и уже наверное можно ждать, что в ближайшие дни наши западные коллеги начнут присваивать себе лавры так сказать победы над Россией, что они остановили нашу военщину на границе с Украиной, спасли и так далее. И продолжат при этом конечно накачивать страну оружием. Потому что нужно готовиться к таким ситуациям. Это все просчитывается как сценарий Голливуда", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, сша, нато, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр