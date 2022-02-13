08:00 13.02.2022 (обновлено: 08:08 13.02.2022)
Смерть по закону. Куда заведет Польшу конфликт с Европой
© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция против запрета абортов в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Отношения Варшавы и Брюсселя накаляются. Польша устроила демарш по поводу европейских ценностей и признала собственные законы выше норм Договора о ЕС. Еврокомиссия грозит судебными санкциями в миллиарды евро. Но власти страны не готовы к компромиссу: они обвиняют Евросоюз в оккупации и имперской политике. Дойдет ли до развода — разбиралось РИА Новости.
"Вы за все ответите"
Жительница города Честонхова Агнешка, беременная близнецами, потеряла один плод в середине декабря — на третьем месяце. Но, по словам родственников, врачи отказали в операции. Несколько дней спустя погиб второй, и женщина скончалась от сепсиса. Ей было 37 лет. Фамилия не раскрывается.
В 2020-м в Польше ужесточили закон об абортах — несмотря на массовые общенациональные протесты. Оперативное вмешательство разрешено только в случае кровосмешения, изнасилования или опасности для здоровья матери. Даже серьезная патология плода — не причина прерывать беременность.
Опасаясь уголовного преследования, медики предпочитают перестраховаться. Поэтому женщины, имея все основания для легальной операции, не могут ее добиться. Вот и в больнице, где умерла Агнешка, своего сотрудника оправдали: "В действиях врача не было ничего, кроме медицинской заботы о пациентке и ее детях".
© AP Photo / Czarek SokolowskiСвечи в память о женщинах, умерших на 22-й неделе беременности. Варшава, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Свечи в память о женщинах, умерших на 22-й неделе беременности. Варшава, Польша
Но врачей в обществе и не обвиняют, гнев вызывает консервативное правительство. Активистки вновь вышли на улицы с плакатами, возмущаясь, как они говорят, превращением родильных домов в камеры пыток. "Мы хотим вытащить вас из офисов и отправить за решетку прямо сейчас. Мы заставим вас заплатить за ваши поступки", — обещает "Забастовочное движение польских женщин". Нет сомнений — речь о правящей партии "Право и справедливость".
Агнешка — уже вторая жертва новых законодательных ограничений. В прошлом году после гибели плода умерла от сепсиса 30-летняя Изабелла. Тогда тоже были многотысячные митинги. "Мы получили сотни электронных писем от женщин, они боятся. Некоторые пишут, что никогда не забеременеют, другие — что поедут рожать за границу", — рассказывает Кристина Какпура, директор Польской федерации женщин и планирования семьи.
При этом рождаемость в республике одна из самых низких в Европе и не увеличивается.
Спор на миллион
Скандальный закон — часть большого спора между Варшавой и Брюсселем. Еврочиновников раздражают и другие проявления консерватизма в Польше: например, отношение к секс-меньшинствам. В 2019-м десятки городов страны стали "зоной, свободной от ЛГБТ". Европейская комиссия пригрозила судом и штрафом.
Такие же претензии предъявили Венгрии, заморозив гранты на 7,2 миллиарда евро. В сентябре 2021-го несколько польских воеводств отменили "свободные зоны". А в Варшаве заявили, что этого вообще никогда и не было.
Еще одна красная тряпка для Брюсселя — статус судебной власти, подчиненной парламентскому большинству. В ЕС утверждают: это признак политической ангажированности, у граждан нет права на эффективную судебную защиту.
Варшава официально провозгласила верховенство национального права над законами ЕС. Поэтому в октябре Брюссель направил запрос о ежедневном штрафе в миллион евро. Таких прецедентов еще не было.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Правда, не факт, что Брюссель получит пени в полном размере. Пока ничего не выплачивают. Поэтому Еврокомиссия заблокировала порядка 55 миллиардов евро, предназначенных для борьбы с последствиями пандемии в Польше. А в декабре открылся судебный процесс против верховенства польского права над европейским.
И Польша вроде бы поддалась. Президент Анджей Дуда 3 февраля внес в сейм законопроект о ликвидации дисциплинарной палаты для судей, так раздражавшей Брюссель. "Это инструмент разблокирования средств для экономического восстановления", — объяснил президент.
О других разногласиях с Брюсселем Дуда не упоминал. Хотя, если закон о статусе судей утвердят, еврочиновники могут потребовать продолжения.
Борьба с "оккупантами"
В польском правительстве немало противников слишком тесной евроинтеграции. И публичные речи все агрессивнее.
Так, глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский раскритиковал новые немецкие власти: Берлин якобы стремится подчинить поляков, лишив их права на самоопределение. В интервью Gazeta Polska он сказал, что не все страны хотят "создания на базе ЕС четвертого рейха". А Брюссель, на его взгляд, "может свободно интерпретировать европейское право и делать из него, по сути, узурпаторские выводы".
Правда, политик сразу оговорился: он не проводил параллелей с нацизмом — речь не о Третьем рейхе, а о Священной Римской империи.
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Марек Суски, один из лидеров правящей партии, выступил в том же стиле: Польша будет бороться с "оккупантом", как раньше с нацистами и коммунистическим режимом. "Брюссель посылает повелителей, которые стараются поставить нас на колени, чтобы мы стали немецким штатом, а не гордым государством свободных поляков", — возмущался он.
Упреки в адрес еврочиновников — в том числе на пленарном заседании в Страсбурге — не раз позволял себе и премьер Матеуш Моравецкий.
Все это очень не нравится оппозиции. "У меня сложилось впечатление, что у господина Моравецкого недавно возникли некоторые проблемы с английским языком или же он сошел с ума", — написал в твиттере Марек Белка, бывший премьер-министр Польши и нынешний член Европарламента.
Гранты за лояльность
На этом фоне возникли разговоры о возможном выходе Польши из ЕС. Даже придумали термин Polexit, по аналогии с Brexit. Рышард Терлецкий, заместитель Качиньского, предупредил о неких "радикальных решениях". "Британцы показали, что диктатура брюссельской бюрократии их не устраивает, развернулись и ушли", — напомнил он.
В ЕС тоже не раз предостерегали: затянувшийся спор чреват большими потерями. Хотя соответствующего правового механизма нет. Гипотетический Polexit может инициировать только Варшава, а почти 90% поляков хотят быть гражданами объединенной Европы.
И, например, позиция министра юстиции Збигнева Зебро, предложившего правительству прекратить отчисления в бюджет ЕС, воспринимается в республике как радикальная. "Но министр, хоть и не входит в правящую партию, состоит в ее фракции, что обеспечивает "Праву и справедливости" около десяти дополнительных депутатов в сейме, — обращает внимание эксперт по Польше, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин. — Поэтому с мнением Зебро правительство считается".
И все же, добавляет он, республике невыгоден финансовый конфликт с Европой. Если суд против верховенства национального права ЕС выиграет, юридические механизмы позволят Брюсселю отозвать гранты.
Автозаправочная станция Shell в Варшаве
ЕС консервирует Польшу, мешая развитию собственных наукоемких передовых отраслей. В республику перенесли часть производств из Германии, Нидерландов, Швеции — и выручка уходит за рубеж. Недовольны и аграрии: Западная Европа не принимает их товар, поставляя собственный. На днях фермеры провели акцию протеста, перекрыв автодороги в пятидесяти населенных пунктах.
С другой стороны, иностранные заводы дают десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, большие средства Евросоюз вкладывает в дороги, транспорт, портовую инфраструктуру.
Сейчас экономика Польши чувствует себя неплохо, но без денег Брюсселя пришлось бы затянуть пояса. А правящей партии надо заботиться о поддержке электората.
Право на справедливость
Отношение в Польше к "Праву и справедливости" неоднозначное: общество раскололось. На президентских выборах 2020-го кандидат от "ПиС" Анджей Дуда всего на два процента обошел мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Более бедные восточные регионы и жители сел поддерживают консерваторов. В крупных городах и на западе страны — либералов.
Специалист по странам Центральной и Восточной Европы Вадим Трухачев напоминает: во время парламентских и президентских выборов многие поляки находились на заработках в Западной Европе и могли не проголосовать. "В одной только Великобритании было 800 тысяч, это два процента населения. Не факт, что они поддержали бы "ПиС" или Дуду", — говорит политолог.
В следующем году — выборы в сейм. "Право и справедливость" не единственная консервативная партия в стране, а ее оппоненты не одобряют конфронтацию с ЕС. "Гражданская платформа" с электоратом в крупных городах и граничащих с Германией районах стала более либеральной и потеряла часть избирателей, — рассказывает Трухачев. — Их может забрать Польская крестьянская партия — консервативная, но проевропейская".
Если "ПиС" утратит лидерство в сейме, спор с Брюсселем закончится не в пользу консерваторов. Если удержит позиции, Еврокомиссия вряд ли ослабит хватку. Какова будет цена неизбежного компромисса с ЕС, зависит от польских избирателей.
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