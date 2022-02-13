https://ria.ru/20220213/polsha-1772122125.html

Смерть по закону. Куда заведет Польшу конфликт с Европой

Смерть по закону. Куда заведет Польшу конфликт с Европой - РИА Новости, 13.02.2022

Смерть по закону. Куда заведет Польшу конфликт с Европой

Отношения Варшавы и Брюсселя накаляются. Польша устроила демарш по поводу европейских ценностей и признала собственные законы выше норм Договора о ЕС... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T08:00

2022-02-13T08:00

2022-02-13T08:08

анджей дуда

матеуш моравецкий

еврокомиссия

право и справедливость

евросоюз

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Отношения Варшавы и Брюсселя накаляются. Польша устроила демарш по поводу европейских ценностей и признала собственные законы выше норм Договора о ЕС. Еврокомиссия грозит судебными санкциями в миллиарды евро. Но власти страны не готовы к компромиссу: они обвиняют Евросоюз в оккупации и имперской политике. Дойдет ли до развода — разбиралось РИА Новости."Вы за все ответите"Жительница города Честонхова Агнешка, беременная близнецами, потеряла один плод в середине декабря — на третьем месяце. Но, по словам родственников, врачи отказали в операции. Несколько дней спустя погиб второй, и женщина скончалась от сепсиса. Ей было 37 лет. Фамилия не раскрывается.В 2020-м в Польше ужесточили закон об абортах — несмотря на массовые общенациональные протесты. Оперативное вмешательство разрешено только в случае кровосмешения, изнасилования или опасности для здоровья матери. Даже серьезная патология плода — не причина прерывать беременность.Опасаясь уголовного преследования, медики предпочитают перестраховаться. Поэтому женщины, имея все основания для легальной операции, не могут ее добиться. Вот и в больнице, где умерла Агнешка, своего сотрудника оправдали: "В действиях врача не было ничего, кроме медицинской заботы о пациентке и ее детях".Но врачей в обществе и не обвиняют, гнев вызывает консервативное правительство. Активистки вновь вышли на улицы с плакатами, возмущаясь, как они говорят, превращением родильных домов в камеры пыток. "Мы хотим вытащить вас из офисов и отправить за решетку прямо сейчас. Мы заставим вас заплатить за ваши поступки", — обещает "Забастовочное движение польских женщин". Нет сомнений — речь о правящей партии "Право и справедливость".Агнешка — уже вторая жертва новых законодательных ограничений. В прошлом году после гибели плода умерла от сепсиса 30-летняя Изабелла. Тогда тоже были многотысячные митинги. "Мы получили сотни электронных писем от женщин, они боятся. Некоторые пишут, что никогда не забеременеют, другие — что поедут рожать за границу", — рассказывает Кристина Какпура, директор Польской федерации женщин и планирования семьи.При этом рождаемость в республике одна из самых низких в Европе и не увеличивается.Спор на миллионСкандальный закон — часть большого спора между Варшавой и Брюсселем. Еврочиновников раздражают и другие проявления консерватизма в Польше: например, отношение к секс-меньшинствам. В 2019-м десятки городов страны стали "зоной, свободной от ЛГБТ". Европейская комиссия пригрозила судом и штрафом.Такие же претензии предъявили Венгрии, заморозив гранты на 7,2 миллиарда евро. В сентябре 2021-го несколько польских воеводств отменили "свободные зоны". А в Варшаве заявили, что этого вообще никогда и не было.Еще одна красная тряпка для Брюсселя — статус судебной власти, подчиненной парламентскому большинству. В ЕС утверждают: это признак политической ангажированности, у граждан нет права на эффективную судебную защиту.Варшава официально провозгласила верховенство национального права над законами ЕС. Поэтому в октябре Брюссель направил запрос о ежедневном штрафе в миллион евро. Таких прецедентов еще не было.Правда, не факт, что Брюссель получит пени в полном размере. Пока ничего не выплачивают. Поэтому Еврокомиссия заблокировала порядка 55 миллиардов евро, предназначенных для борьбы с последствиями пандемии в Польше. А в декабре открылся судебный процесс против верховенства польского права над европейским.И Польша вроде бы поддалась. Президент Анджей Дуда 3 февраля внес в сейм законопроект о ликвидации дисциплинарной палаты для судей, так раздражавшей Брюссель. "Это инструмент разблокирования средств для экономического восстановления", — объяснил президент.О других разногласиях с Брюсселем Дуда не упоминал. Хотя, если закон о статусе судей утвердят, еврочиновники могут потребовать продолжения.Борьба с "оккупантами"В польском правительстве немало противников слишком тесной евроинтеграции. И публичные речи все агрессивнее.Так, глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский раскритиковал новые немецкие власти: Берлин якобы стремится подчинить поляков, лишив их права на самоопределение. В интервью Gazeta Polska он сказал, что не все страны хотят "создания на базе ЕС четвертого рейха". А Брюссель, на его взгляд, "может свободно интерпретировать европейское право и делать из него, по сути, узурпаторские выводы".Правда, политик сразу оговорился: он не проводил параллелей с нацизмом — речь не о Третьем рейхе, а о Священной Римской империи.Марек Суски, один из лидеров правящей партии, выступил в том же стиле: Польша будет бороться с "оккупантом", как раньше с нацистами и коммунистическим режимом. "Брюссель посылает повелителей, которые стараются поставить нас на колени, чтобы мы стали немецким штатом, а не гордым государством свободных поляков", — возмущался он.Упреки в адрес еврочиновников — в том числе на пленарном заседании в Страсбурге — не раз позволял себе и премьер Матеуш Моравецкий.Все это очень не нравится оппозиции. "У меня сложилось впечатление, что у господина Моравецкого недавно возникли некоторые проблемы с английским языком или же он сошел с ума", — написал в твиттере Марек Белка, бывший премьер-министр Польши и нынешний член Европарламента.Гранты за лояльностьНа этом фоне возникли разговоры о возможном выходе Польши из ЕС. Даже придумали термин Polexit, по аналогии с Brexit. Рышард Терлецкий, заместитель Качиньского, предупредил о неких "радикальных решениях". "Британцы показали, что диктатура брюссельской бюрократии их не устраивает, развернулись и ушли", — напомнил он.В ЕС тоже не раз предостерегали: затянувшийся спор чреват большими потерями. Хотя соответствующего правового механизма нет. Гипотетический Polexit может инициировать только Варшава, а почти 90% поляков хотят быть гражданами объединенной Европы.И, например, позиция министра юстиции Збигнева Зебро, предложившего правительству прекратить отчисления в бюджет ЕС, воспринимается в республике как радикальная. "Но министр, хоть и не входит в правящую партию, состоит в ее фракции, что обеспечивает "Праву и справедливости" около десяти дополнительных депутатов в сейме, — обращает внимание эксперт по Польше, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин. — Поэтому с мнением Зебро правительство считается".И все же, добавляет он, республике невыгоден финансовый конфликт с Европой. Если суд против верховенства национального права ЕС выиграет, юридические механизмы позволят Брюсселю отозвать гранты.ЕС консервирует Польшу, мешая развитию собственных наукоемких передовых отраслей. В республику перенесли часть производств из Германии, Нидерландов, Швеции — и выручка уходит за рубеж. Недовольны и аграрии: Западная Европа не принимает их товар, поставляя собственный. На днях фермеры провели акцию протеста, перекрыв автодороги в пятидесяти населенных пунктах. С другой стороны, иностранные заводы дают десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, большие средства Евросоюз вкладывает в дороги, транспорт, портовую инфраструктуру. Сейчас экономика Польши чувствует себя неплохо, но без денег Брюсселя пришлось бы затянуть пояса. А правящей партии надо заботиться о поддержке электората.Право на справедливостьОтношение в Польше к "Праву и справедливости" неоднозначное: общество раскололось. На президентских выборах 2020-го кандидат от "ПиС" Анджей Дуда всего на два процента обошел мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Более бедные восточные регионы и жители сел поддерживают консерваторов. В крупных городах и на западе страны — либералов.Специалист по странам Центральной и Восточной Европы Вадим Трухачев напоминает: во время парламентских и президентских выборов многие поляки находились на заработках в Западной Европе и могли не проголосовать. "В одной только Великобритании было 800 тысяч, это два процента населения. Не факт, что они поддержали бы "ПиС" или Дуду", — говорит политолог.В следующем году — выборы в сейм. "Право и справедливость" не единственная консервативная партия в стране, а ее оппоненты не одобряют конфронтацию с ЕС. "Гражданская платформа" с электоратом в крупных городах и граничащих с Германией районах стала более либеральной и потеряла часть избирателей, — рассказывает Трухачев. — Их может забрать Польская крестьянская партия — консервативная, но проевропейская".Если "ПиС" утратит лидерство в сейме, спор с Брюсселем закончится не в пользу консерваторов. Если удержит позиции, Еврокомиссия вряд ли ослабит хватку. Какова будет цена неизбежного компромисса с ЕС, зависит от польских избирателей.

https://ria.ru/20201030/aborty-polsha-1582109898.html

https://ria.ru/20211029/evropa-1756667491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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анджей дуда, матеуш моравецкий, еврокомиссия, право и справедливость, евросоюз