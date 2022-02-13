https://ria.ru/20220213/polety-1772603937.html
Правительство Украины подготовило решения для продолжения полетов самолетов
Правительство Украины подготовило решения для продолжения полетов самолетов - РИА Новости, 13.02.2022
Правительство Украины подготовило решения для продолжения полетов самолетов
Кабинет министров Украины подготовил решения для сохранения авиарейсов в воздушном пространстве страны, их намерены принять уже на заседании правительства в... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T20:05
2022-02-13T20:05
2022-02-13T20:10
украина
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Кабинет министров Украины подготовил решения для сохранения авиарейсов в воздушном пространстве страны, их намерены принять уже на заседании правительства в воскресенье, сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко."Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. В 20.00 (21.00 мск) состоится заседание кабинета министров, ожидаем их принятия. Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены – в Украину можно летать и никаких проблем нет", - написал Тимошенко в своем Facebook.Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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украина, в мире, skyup
20:05 13.02.2022 (обновлено: 20:10 13.02.2022)
Правительство Украины подготовило решения для продолжения полетов самолетов
Правительство Украины подготовило решения для продолжения полетов самолетов над страной