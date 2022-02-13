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"Украэрорух" рекомендовало не летать над зоной учений России в Черном море
"Украэрорух" рекомендовало не летать над зоной учений России в Черном море - РИА Новости, 13.02.2022
"Украэрорух" рекомендовало не летать над зоной учений России в Черном море
Государственное украинское предприятие "Укаэрорух" рекомендует авиакомпаниям не выполнять авиарейсы над зоной проведения учений РФ в Черном море, сообщила... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T17:49
2022-02-13T17:49
в мире
украэрорух
вмф рф
черное море
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Государственное украинское предприятие "Укаэрорух" рекомендует авиакомпаниям не выполнять авиарейсы над зоной проведения учений РФ в Черном море, сообщила пресс-служба предприятия.В субботу в Черноморском флоте сообщили, что более 30 кораблей флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска в ходе учений, проходящих в рамках масштабных маневров ВМФ России."Украина осуществила официальную публикацию аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над Черным морем - с 14.02 по 19.02.2022. Поэтому уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации. Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского моря", - говорится в сообщении "Украэроруха" в соцсети Facebook.
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в мире, украэрорух, вмф рф, черное море, украина
17:49 13.02.2022
 
"Украэрорух" рекомендовало не летать над зоной учений России в Черном море

"Украэрорух" рекомендовало компаниям не летать над зоной учений России в Черном море

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Государственное украинское предприятие "Укаэрорух" рекомендует авиакомпаниям не выполнять авиарейсы над зоной проведения учений РФ в Черном море, сообщила пресс-служба предприятия.
В субботу в Черноморском флоте сообщили, что более 30 кораблей флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска в ходе учений, проходящих в рамках масштабных маневров ВМФ России.
"Украина осуществила официальную публикацию аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над Черным морем - с 14.02 по 19.02.2022. Поэтому уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации. Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского моря", - говорится в сообщении "Украэроруха" в соцсети Facebook.
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