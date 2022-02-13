Украинская SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля
Украинская авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля
Пассажирский самолет в небе
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Украинская SkyUp временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля, заявил генеральный директор авиакомпании Дмитрий Сероухов.
"Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", - приводит слова Сероухова сайт пресс-службы SkyUp.
Перед этим украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. В то же время глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский в комментарии этому же изданию заявил, что ему ничего неизвестно о том, что международные страховщики готовят такое решение по Украине. По его словам, если данное решение действительно будет принято, то над Украиной перестанут летать самолеты.