https://ria.ru/20220213/polety-1772579683.html

Украинская SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля

Украинская SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля - РИА Новости, 13.02.2022

Украинская SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля

Украинская SkyUp временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля, заявил генеральный директор авиакомпании Дмитрий Сероухов. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T15:37

2022-02-13T15:37

2022-02-13T15:37

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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Украинская SkyUp временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля, заявил генеральный директор авиакомпании Дмитрий Сероухов.Ранее лизингодатель из Ирландии запретил самолету SkyUp входить в воздушное пространство Украины, борт, выполнявший рейс из португальской Мадейры в Киев, приземлился в аэропорту Кишинева.Перед этим украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. В то же время глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский в комментарии этому же изданию заявил, что ему ничего неизвестно о том, что международные страховщики готовят такое решение по Украине. По его словам, если данное решение действительно будет принято, то над Украиной перестанут летать самолеты.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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