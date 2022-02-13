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В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.02.2022
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, продлен в Санкт-Петербурге из-за ветра, гололеда и налипания мокрого снега,... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:47
2022-02-13T14:47
общество
санкт-петербург
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, продлен в Санкт-Петербурге из-за ветра, гололеда и налипания мокрого снега, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра, до 2 часов 14 февраля на территории Санкт‑Петербурга продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедно-изморозевых отложений, а также налипания мокрого снега", - говорится в сообщении.Власти просят водителей проявлять осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также просят пешеходов проявлять осторожность.
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общество, санкт-петербург, погода
14:47 13.02.2022
 
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Петербурге из-за гололеда и мокрого снега

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРебенок играет в снегу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Ребенок играет в снегу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ребенок играет в снегу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, продлен в Санкт-Петербурге из-за ветра, гололеда и налипания мокрого снега, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, до 2 часов 14 февраля на территории Санкт‑Петербурга продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедно-изморозевых отложений, а также налипания мокрого снега", - говорится в сообщении.
Власти просят водителей проявлять осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также просят пешеходов проявлять осторожность.
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