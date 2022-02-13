Американцы выбрали Путина вместо Байдена после военной авантюры США

15:58 13.02.2022 (обновлено: 17:36 13.02.2022)
Американцы высмеяли попытки США оправдаться после инцидента на Курилах
Англоязычные пользователи Twitter об инциденте с подлодкой "Вирджиния": США регулярно врут
CC0 / U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat / Американская подводная лодка типа "Вирджиния"
Американская подводная лодка типа "Вирджиния"
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Англоязычные пользователи Twitter раскритиковали позицию Пентагона по поводу инцидента с американской подлодкой в российских территориальных водах. Комментарии они оставляли под твитом журналиста Рейтер Идриса Али, который опубликовал заявление американского командования.
Накануне российские военные засекли в районе курильского острова Уруп подлодку типа "Вирджиния". После того как она не ответила на требование всплыть, фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка покинула территориальные воды России. При этом пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес заявил, что в претензиях российской стороны "нет правды".
"Ага, а американская армия всегда говорит правду и ничего, кроме правды", — сыронизировал один из комментаторов.
"Что ж, отлично, мы ведь точно знаем, что власти США никогда, вообще никогда не врут. Особенно в том, что касается военных операций. Ни разу такого не было", — поддержал его другой.
"Стелс-подлодка, конечно, не невидимая, но если ее засекли — то наверняка потому, что они специально хотели, чтобы это произошло. Может, это было что-то вроде сообщения", — предположил еще один пользователь.
"Ну, я сейчас верю больше Путину, чем Байдену", — признался читатель.
"Никто уже не верит тому, что говорят Госдеп и Пентагон. Они исчерпали все лимиты доверия", — заключили в комментариях.
После инцидента с подлодкой Москва вручила американскому военному атташе ноту протеста. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что действия США расцениваются как грубое нарушение международных норм, а также напомнили, что Россия оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности государства.