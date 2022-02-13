Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220213/podlodka-1772582417.html
Американцы выбрали Путина вместо Байдена после военной авантюры США
Американцы высмеяли попытки США оправдаться после инцидента на Курилах - РИА Новости, 13.02.2022
Американцы выбрали Путина вместо Байдена после военной авантюры США
Англоязычные пользователи Twitter раскритиковали позицию Пентагона по поводу инцидента с американской подлодкой в российских территориальных водах. Комментарии... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T15:58
2022-02-13T17:36
в мире
сша
россия
министерство обороны сша
инцидент с американской подлодкой у острова уруп
курильские острова
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772495586_0:481:2560:1921_1920x0_80_0_0_6a7b101a2920d4e24a9d7cc08a850e99.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Англоязычные пользователи Twitter раскритиковали позицию Пентагона по поводу инцидента с американской подлодкой в российских территориальных водах. Комментарии они оставляли под твитом журналиста Рейтер Идриса Али, который опубликовал заявление американского командования.Накануне российские военные засекли в районе курильского острова Уруп подлодку типа "Вирджиния". После того как она не ответила на требование всплыть, фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка покинула территориальные воды России. При этом пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес заявил, что в претензиях российской стороны "нет правды"."Ага, а американская армия всегда говорит правду и ничего, кроме правды", — сыронизировал один из комментаторов."Что ж, отлично, мы ведь точно знаем, что власти США никогда, вообще никогда не врут. Особенно в том, что касается военных операций. Ни разу такого не было", — поддержал его другой."Стелс-подлодка, конечно, не невидимая, но если ее засекли — то наверняка потому, что они специально хотели, чтобы это произошло. Может, это было что-то вроде сообщения", — предположил еще один пользователь."Никто уже не верит тому, что говорят Госдеп и Пентагон. Они исчерпали все лимиты доверия", — заключили в комментариях.После инцидента с подлодкой Москва вручила американскому военному атташе ноту протеста. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что действия США расцениваются как грубое нарушение международных норм, а также напомнили, что Россия оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности государства.
https://ria.ru/20220213/podlodka-1772550333.html
https://ria.ru/20220212/podlodka-1772509214.html
сша
россия
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772495586_0:128:2560:2048_1920x0_80_0_0_6cd6a7cb38b3c63e0360c78b8ab7fd06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, министерство обороны сша, инцидент с американской подлодкой у острова уруп, курильские острова, соцсети
15:58 13.02.2022 (обновлено: 17:36 13.02.2022)
 
Американцы высмеяли попытки США оправдаться после инцидента на Курилах

Англоязычные пользователи Twitter об инциденте с подлодкой "Вирджиния": США регулярно врут

CC0 / U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat / Американская подводная лодка типа "Вирджиния"
Американская подводная лодка типа Вирджиния - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
CC0 / U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat /
Американская подводная лодка типа "Вирджиния"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Англоязычные пользователи Twitter раскритиковали позицию Пентагона по поводу инцидента с американской подлодкой в российских территориальных водах. Комментарии они оставляли под твитом журналиста Рейтер Идриса Али, который опубликовал заявление американского командования.
Накануне российские военные засекли в районе курильского острова Уруп подлодку типа "Вирджиния". После того как она не ответила на требование всплыть, фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка покинула территориальные воды России. При этом пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес заявил, что в претензиях российской стороны "нет правды".
Американская подводная лодка USS Mississippi типа Вирджиния - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 11:18
Эксперт объяснил, как российский корабль отогнал американскую подлодку
"Ага, а американская армия всегда говорит правду и ничего, кроме правды", — сыронизировал один из комментаторов.
"Что ж, отлично, мы ведь точно знаем, что власти США никогда, вообще никогда не врут. Особенно в том, что касается военных операций. Ни разу такого не было", — поддержал его другой.
"Стелс-подлодка, конечно, не невидимая, но если ее засекли — то наверняка потому, что они специально хотели, чтобы это произошло. Может, это было что-то вроде сообщения", — предположил еще один пользователь.

"Ну, я сейчас верю больше Путину, чем Байдену", — признался читатель.

"Никто уже не верит тому, что говорят Госдеп и Пентагон. Они исчерпали все лимиты доверия", — заключили в комментариях.
После инцидента с подлодкой Москва вручила американскому военному атташе ноту протеста. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что действия США расцениваются как грубое нарушение международных норм, а также напомнили, что Россия оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности государства.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
12 февраля, 21:00
"Им еще повезло". Что говорят иностранцы о подлодке США в российских водах
 
В миреСШАРоссияМинистерство обороны СШАИнцидент с американской подлодкой у острова УрупКурильские островаСоцсети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала