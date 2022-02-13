https://ria.ru/20220213/podlodka-1772582417.html

Американцы выбрали Путина вместо Байдена после военной авантюры США

Американцы высмеяли попытки США оправдаться после инцидента на Курилах - РИА Новости, 13.02.2022

Американцы выбрали Путина вместо Байдена после военной авантюры США

Англоязычные пользователи Twitter раскритиковали позицию Пентагона по поводу инцидента с американской подлодкой в российских территориальных водах. Комментарии... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T15:58

2022-02-13T15:58

2022-02-13T17:36

в мире

сша

россия

министерство обороны сша

инцидент с американской подлодкой у острова уруп

курильские острова

соцсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772495586_0:481:2560:1921_1920x0_80_0_0_6a7b101a2920d4e24a9d7cc08a850e99.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Англоязычные пользователи Twitter раскритиковали позицию Пентагона по поводу инцидента с американской подлодкой в российских территориальных водах. Комментарии они оставляли под твитом журналиста Рейтер Идриса Али, который опубликовал заявление американского командования.Накануне российские военные засекли в районе курильского острова Уруп подлодку типа "Вирджиния". После того как она не ответила на требование всплыть, фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка покинула территориальные воды России. При этом пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес заявил, что в претензиях российской стороны "нет правды"."Ага, а американская армия всегда говорит правду и ничего, кроме правды", — сыронизировал один из комментаторов."Что ж, отлично, мы ведь точно знаем, что власти США никогда, вообще никогда не врут. Особенно в том, что касается военных операций. Ни разу такого не было", — поддержал его другой."Стелс-подлодка, конечно, не невидимая, но если ее засекли — то наверняка потому, что они специально хотели, чтобы это произошло. Может, это было что-то вроде сообщения", — предположил еще один пользователь."Никто уже не верит тому, что говорят Госдеп и Пентагон. Они исчерпали все лимиты доверия", — заключили в комментариях.После инцидента с подлодкой Москва вручила американскому военному атташе ноту протеста. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что действия США расцениваются как грубое нарушение международных норм, а также напомнили, что Россия оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности государства.

https://ria.ru/20220213/podlodka-1772550333.html

https://ria.ru/20220212/podlodka-1772509214.html

сша

россия

курильские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, министерство обороны сша, инцидент с американской подлодкой у острова уруп, курильские острова, соцсети