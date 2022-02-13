https://ria.ru/20220213/podlodka-1772550333.html
Стало известно, как российские моряки отогнали американскую подлодку от Курил
Эксперт объяснил, как российский корабль отогнал американскую подлодку - РИА Новости, 13.02.2022
Стало известно, как российские моряки отогнали американскую подлодку от Курил
Фрегат "Маршал Шапошников" сработал в инциденте с американской подлодкой у Курильских островов подобно караульному, рассказал ответственный редактор... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:18
2022-02-13T11:18
2022-02-13T14:28
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инцидент с американской подлодкой у острова уруп
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фрегат "Маршал Шапошников" сработал в инциденте с американской подлодкой у Курильских островов подобно караульному, рассказал ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин телеканалу "Звезда"."Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и увидели нарушителя. Первый “выстрел в воздух” — это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды России и находится в опасном положении", — отметил эксперт.Затем российские моряки дали американской субмарине понять, что они знают ее точное местоположение."Для этого есть специальные бомбометные установки, которые запускают гранаты, которые показывают подводникам, что их обложили, собственно, красным флажками и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг — это прямое поражение этого объекта", — заключил Литовкин.Накануне Минобороны сообщило об обнаружении подводной лодки США типа "Вирджиния" в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. Ее экипажу передали на русском и английском языках требование всплыть, но его проигнорировали. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".Американскому военному атташе в Москве вручили ноту протеста. В Минобороны подчеркнули, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права, и напомнили, что Россия "оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.
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сша, москва, россия, инцидент с американской подлодкой у острова уруп, в мире
11:18 13.02.2022 (обновлено: 14:28 13.02.2022)
Эксперт объяснил, как российский корабль отогнал американскую подлодку
Эксперт Литовкин: российский фрегат сработал по подлодке ВМС США близ Курил как караульный
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Фрегат "Маршал Шапошников" сработал в инциденте с американской подлодкой у Курильских островов подобно караульному, рассказал ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин телеканалу "Звезда
".
"Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и увидели нарушителя. Первый “выстрел в воздух” — это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды России и находится в опасном положении", — отметил эксперт.
Затем российские моряки дали американской субмарине понять, что они знают ее точное местоположение.
"Для этого есть специальные бомбометные установки, которые запускают гранаты, которые показывают подводникам, что их обложили, собственно, красным флажками и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг — это прямое поражение этого объекта", — заключил Литовкин.
Накануне Минобороны сообщило об обнаружении подводной лодки США
типа "Вирджиния" в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. Ее экипажу передали на русском и английском языках требование всплыть, но его проигнорировали. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".
Американскому военному атташе в Москве
вручили ноту протеста. В Минобороны подчеркнули, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права, и напомнили, что Россия
"оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.