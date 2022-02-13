https://ria.ru/20220213/podlodka-1772523476.html

В США заявили, что американская подлодка не заходила в российские воды

В США заявили, что американская подлодка не заходила в российские воды - РИА Новости, 13.02.2022

В США заявили, что американская подлодка не заходила в российские воды

Американская подводная лодка не заходила в территориальные воды России, заявил представитель Пентагона, пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T00:45

2022-02-13T00:45

2022-02-13T08:38

в мире

сша

москва

инцидент с американской подлодкой у острова уруп

вашингтон

кайл райнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772495586_0:481:2560:1921_1920x0_80_0_0_6a7b101a2920d4e24a9d7cc08a850e99.jpg

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Американская подводная лодка не заходила в территориальные воды России, заявил представитель Пентагона, пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес.При этом он отказался уточнять местонахождение субмарины."Мы безопасно летаем, плаваем и действуем в международных водах", — заявил он.Накануне Минобороны сообщило об обнаружении подводной лодки США типа "Вирджиния" в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. Ее экипажу передали требование на русском и английском языках всплыть, но экипаж субмарины его проигнорировал. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".Американскому военному атташе в Москве впоследствии вручили ноту протеста. В Минобороны подчеркнули, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права, и напомнили, что Россия "оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.

https://ria.ru/20220212/podlodka-1772509214.html

сша

москва

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, инцидент с американской подлодкой у острова уруп, вашингтон, кайл райнес