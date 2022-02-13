00:45 13.02.2022 (обновлено: 08:38 13.02.2022)
В США заявили, что американская подлодка не заходила в российские воды
Представитель Пентагона Райнес: подлодка ВМС США не заходила в территориальные воды России
CC0 / U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat / Американская подводная лодка типа "Вирджиния"
Американская подводная лодка типа "Вирджиния". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Американская подводная лодка не заходила в территориальные воды России, заявил представитель Пентагона, пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес.
"В утверждения российской стороны о наших операциях в их территориальных водах нет правды", — сказал Райнес.
При этом он отказался уточнять местонахождение субмарины.
"Мы безопасно летаем, плаваем и действуем в международных водах", — заявил он.
Накануне Минобороны сообщило об обнаружении подводной лодки США типа "Вирджиния" в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. Ее экипажу передали требование на русском и английском языках всплыть, но экипаж субмарины его проигнорировал. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".
Американскому военному атташе в Москве впоследствии вручили ноту протеста. В Минобороны подчеркнули, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права, и напомнили, что Россия "оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.