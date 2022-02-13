https://ria.ru/20220213/peskov-1772257973.html

Пародист Александр Песков: "На смену костюма у меня уходит 10 секунд"

Пародист Александр Песков: "На смену костюма у меня уходит 10 секунд" - РИА Новости, 13.02.2022

Пародист Александр Песков: "На смену костюма у меня уходит 10 секунд"

Пародисту Александру Пескову исполнилось 60 лет. За несколько десятков лет в профессии он воплотил более 150 образов на сцене: от Людмилы Гурченко до Ольги... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T10:14

2022-02-13T10:14

2022-02-13T10:14

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Пародисту Александру Пескову исполнилось 60 лет. За несколько десятков лет в профессии он воплотил более 150 образов на сцене: от Людмилы Гурченко до Ольги Бузовой – и продолжает придумывать новые номера. Как живет сегодня звезда 90-х, – в эксклюзивном интервью РИА Новости. – Вам исполнилось 60 лет. Эта цифра вообще о вас?– Она не стояла со мной рядом совершенно! Мое внутреннее ощущение жизни – на 40-45 лет. Все великолепно. Здоровье, слава богу, позволяет выходить на сцену и вести активный образ жизни.– Что заставляет вас уже много лет быть в прекрасной физической форме, вы буквально застыли в одном возрасте?– Обязательства, данные в шесть лет отцу – быть артистом. Сегодня нужно оправдывать право выходить на сцену и радовать людей. Для меня это стимул выглядеть хорошо, быть эмоционально заряженным. И, конечно, не буду скрывать, что возможность получать цветы и аплодисменты – тоже стимулирует.– Только в этом секрет? А что с диетами или какими-то процедурами?– Фитнес-зал не для меня. На репетициях и выступлениях я отдаю много калорий. В еде я себя не ограничиваю: быть может, только порции не такие большие. Но если я ем борщ, то это настоящий борщ, а селедка с картошкой – это селедка с картошкой! Плюс еще гены родителей. У меня мама очень миниатюрная, ей скоро будет 91 год.– В своей книге и многочисленных интервью вы говорили, что мама была с вами во время всей творческой карьеры. А какой у нее любимый образ в вашем исполнении, часто ли она вас критикует?– Образ Саши Пескова в ее жизни как сына. Она моя большая фанатка, поэтому ей нравится все, что я делаю.– Сегодня вы даете сольный концерт. Будет ли что-то новое в юбилей?– Нет никакой привязки к дате, просто собрали самые лучшие номера. К апрелю я готовлю большой сольный концерт, где будут новые номера и образы.– Есть ли какой-то образ, от которого вы готовы отказаться, но не можете из-за зрителей?– Я готов бесконечно показывать все свои образы. Их у меня более 150-ти. И когда я создаю свои программы – очень тяжело выбрать, какие артисты в моем исполнении будут на сцене.Иногда бывает так, что, например, на корпоративах заказчики сами выбирают и просят кого-то показать. Один раз именинник попросил меня выступать только в образе Ирины Аллегровой. Конечно, мы уговорили его показать еще кого-то для гостей, но три номера были в образе "Угонщицы" (смеется).– Вы молниеносно переодеваете платья своих героев. Сколько времени уходит на смену одного образа?– Около 10 секунд. Быстро одевается костюм Агузаровой – около 8 секунд. Но мне помогает команда: меня переодевают четыре человека. Каждый знает свою задачу за кулисами.– Хотя вы используете фонограммы других артистов, сами очень редко исполняете что-то. Нет ли планов начать сольную певческую карьеру?– Я иногда пою на своих концертах, но только несколько песен. В моем репертуаре 15 композиций, которые написали специально для меня. Планов только петь у меня нет. Хотя люди говорят, что нужно.– Чем вы занимаетесь в свободное время?– Уборка, стирка, обожаю готовить и смотреть телевизор.– Что смотрите по ТВ?– Я люблю детективные сериалы. А сегодня каналов очень много. Иногда по утрам смотрю новости, чтобы понимать, что происходит в стране.– Ваши планы на этот год?– В личном плане, надеюсь, грядут перемены. Со дня на день это решится. Но пока оставлю в секрете.

https://ria.ru/20220130/tsiskaridze-1769590650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

музыка, ирина аллегрова, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес