https://ria.ru/20220213/peregovory-1772608006.html

Белый дом раскрыл детали разговора Байдена и Зеленского

Белый дом раскрыл детали разговора Байдена и Зеленского - РИА Новости, 13.02.2022

Белый дом раскрыл детали разговора Байдена и Зеленского

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в воскресенье провели телефонный разговор, по итогам которого лидеры условились продолжать... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T20:55

2022-02-13T20:55

2022-02-13T21:00

в мире

сша

джо байден

украина

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в воскресенье провели телефонный разговор, по итогам которого лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего украинского кризиса, сообщил Белый дом."Президент Байден подтвердил президенту Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины… Лидеры согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины", - говорится в сообщении Белого дома, обнародованном по итогам звонка Байдена Зеленскому.В ходе состоявшейся беседы, как отмечается, хозяин Белого дома также обещал президенту Украины "быстрый и решительный" ответ со стороны США и союзников на "любую дальнейшую агрессию РФ в отношении Украины".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220213/razgovor-1772604614.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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в мире, сша, джо байден, украина, владимир зеленский