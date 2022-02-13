20:55 13.02.2022 (обновлено: 21:00 13.02.2022)
Белый дом раскрыл детали разговора Байдена и Зеленского
Белый дом: Байден в разговоре с Зеленским подчеркнул приверженность суверенитету Украины
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в воскресенье провели телефонный разговор, по итогам которого лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего украинского кризиса, сообщил Белый дом.
"Президент Байден подтвердил президенту Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины… Лидеры согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины", - говорится в сообщении Белого дома, обнародованном по итогам звонка Байдена Зеленскому.
В ходе состоявшейся беседы, как отмечается, хозяин Белого дома также обещал президенту Украины "быстрый и решительный" ответ со стороны США и союзников на "любую дальнейшую агрессию РФ в отношении Украины".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.