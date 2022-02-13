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ДНР отреагировала на отзыв Британией и другими странами представителей ОБСЕ

ДНР отреагировала на отзыв Британией и другими странами представителей ОБСЕ - РИА Новости, 13.02.2022

ДНР отреагировала на отзыв Британией и другими странами представителей ОБСЕ

Решение Британии и её союзников отозвать своих граждан в составе ОБСЕ с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики вызывает настороженность,... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T17:02

2022-02-13T17:02

2022-02-13T17:41

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Решение Британии и её союзников отозвать своих граждан в составе ОБСЕ с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики вызывает настороженность, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ."Безусловно, нас настораживает такое решение США, Великобритании и их некоторых союзников, так как это может стать почвой для последующих спекуляций на тему того, что отсутствие мониторов этих стран на территории вооруженного конфликта не позволяет им в полной мере владеть реальной ситуацией", - сказал представитель ведомства.Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте министерства, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.

https://ria.ru/20220213/kitay-1772587041.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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в мире, обсе, ситуация в днр и лнр, украина, днр, сша, великобритания, владислав бердичевский